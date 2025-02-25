洪惠風／義診時病人休克了

我兩階當一階地跑著下樓，腦中飛快複習休克的四種原因：容積不足（出血、失水……）、分配型（敗血性休克、過敏性休克、迷走神經性……）、心因性（心臟衰竭……）、阻塞型（心包膜填塞、肺栓塞……），不知道這次是哪一種？

十二月跟著扶輪社去泰北義診，內科的診間在二樓，正在解釋病情時，眼角餘光看到跑過來的人影，她喘著氣打斷了我們，「檢傷病人血壓只有80，要帶來嗎？」「不必，我過去，他上樓恐怕有困難。」

來通報的是守著檢傷，在義診時重拾護理師老本行的社工師欣儀，她在第一線幫大家擋住有傳染疑慮的病患，指揮病人的去向，也找出需要緊急處理的狀況。

我帶著跟廠商借來的、手掌大小的攜帶式超音波起身，心想這台機器終於可以發揮它最大的功能，有了它就不必把人推到超音波機器邊，能以機就人。

還沒抵達，遠遠地就看到七、八十歲的老先生被家人圍著，垂頭坐在候診區的長板凳上，看起來很不舒服，已經有個當地年輕醫生在處理，說叫了救護車，血壓現在還是80，心跳110多。

我打量了周遭環境，這裡沒有床，只有一排排長椅，遠處有幾張長桌，當下做出決定，讓病人在長板凳上躺下；這有幾個好處，一來是病人會舒服點，二來方便檢查，第三如果是心臟衰竭的話，他很可能躺不下來（需要端坐呼吸），我便能有初步診斷。

家屬扶著病人躺了下來，他看起來相當虛弱，皮膚蒼白冒著冷汗。我為他身體診察，沒有發燒、血氧正常、結膜無貧血、兩腳冰冷、頸靜脈是扁的、心跳快而規則、第一心音沒有減弱，我有了想法，不過仍拿出超音波證實自己的診斷，看到心臟非常有力無積水，下腔靜脈卻是扁的……同時間，旁邊同仁幫他再量了一次血壓，收縮壓變成110。

「這是容積不足性休克。」我用英文說明診斷，「但不能排除敗血症。」

停頓一下，我進一步解釋自己的思路：「第一心音正常，超音波心臟功能很好，所以不是心因性；心跳快，不像迷走神經性；腳是乾的、頸靜脈看不到、下腔靜脈是扁的，代表水分容積不夠，這些都指向敗血性休克跟容積不足性休克，但因為沒有發燒，更像容積不足，但也不能完全排除沒有發燒的敗血症。」

有了診斷，便開始想辦法治療。

「這裡有點滴嗎？」「沒有。」

「不然就讓他多喝點水加鹽巴或是喝些湯。」「救護車馬上就來了。」

我沒有堅持，著手找起原因。

「這幾天大便有變黑或是有血嗎？」「沒有。」

不像消化道出血，「拉肚子？」「沒有。」

「沒喝水？」「這幾天胃口不好，沒吃什麼也沒喝水。」

病史透過翻譯一來一往並不好問，但我推測也許是沒喝水又長途跋涉，流汗脫水引起這次的問題，說不定點滴一打，補充水分就能改善。至於還有沒有其他造成胃口不好的原因，則需要進一步的檢查才能知道，至少緊急狀況似乎解除了。

當容積不足引起姿勢性的血壓變化時（坐著血壓低躺下來恢復），代表身體至少缺了1200cc的水分。診斷不難，但是在義診現場，也許立刻讓病人躺下是最重要的起手式，當然之後想辦法把水分補足與找出原因，才是真正解決問題之道。