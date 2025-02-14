山姆／父母當前，沒有大事

我是個半路出家的高中英文老師，在商場打滾十年後，因緣際會下轉入教職，入行時已近四十歲。由於資訊不足，我一直以為要做滿二十五年，才能退休後領月退俸，而二十五年剛好是屆齡的六十五歲，不退還不行。

事情後來有了變化。滿六十的那年，我從人事室獲得資訊，原來年資滿二十年、年齡滿六十歲的話，申請退休也可領月退。從那一天起，是熬到屆齡還是申請早退，在我心中醞釀，卻始終下不了決定。

寒假的某一天，我坐在書桌前，拿出一張A4白紙，從正中間由上往下畫了一條直線。直線的左邊我寫上缺點兩字，右邊寫上優點，然後平心靜氣地試著條列出早退的優缺點。不到三十分鐘，左半邊已洋洋灑灑地寫了好幾項：女兒才剛要念大學一年級，少了四年多的收入，我還有能力養家嗎？沒有了職場，我的生活重心會在哪裡？我還有體力能力，培養出教英文之外的第二春嗎？老婆大人會支持我的決定嗎？至於優點，偌大的空間我只寫了四個字：多陪爸媽。

寒假結束，新學期開始的第一天，我到人事室交出了退休申請，理由很簡單：父母當前，沒有大事。

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