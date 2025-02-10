蘇惠昭／有時候花有時候鳥：武陵農場，前世與今生

如果有一個所在同時承載著前世與今生，把過去和現在積疊成一座山丘，武陵農場之外，再無別處。

武陵農場於我，曾經就只是個經過，登臨雪山和武陵四秀的起點。如果中途在思源埡口下車，那便是去南湖大山了。

那時沒有抵達登山口的車路，搭客運到武陵下車之後必須徒步至登山口，沿路皆是退輔會榮民種植的高麗菜田，農莊散布，老榮民會招呼年輕的登山人一起吃大鍋飯；而當時的桃山瀑布叫做煙聲，我們曾在步道上就地紮營，武陵四秀之路一開始就是開啟厭世模式的陡上，品田、池有、桃山、喀拉業，都不知道是怎樣走完全程，無論如何都忘不了的是下山時缺水，渴到必須去舔樹葉上的水，渴到終於看到一汪浮滿落葉的水塘時，立刻跪地啜飲，後來好像也沒拉肚子。

很少回想舊日時光，但只要一進入武陵農場，便會穿越回到翠池去度過二十歲生日，顏色是褪去色彩的黑白。二十歲的我怎可能預知，許多年後武陵成了每年必來看鳥或找花的景區，以另一種方式靠近大自然，或說檢視與認識自己。

武陵和我都變了。思源埡口的710林道如今再也不是南湖登山口，而是尋訪稀有野蘭之道，也是任人放狗圍捕野生動物的殘酷獵場；雪山登山口服務站則成了開車可以直達的景點，必賞號稱「天空之城」的蓄水池。

驚吒、感慨、欣慰、悵然，各種情緒交疊並粉碎在一起，熬出一鍋滋味莫名的湯名曰時間。同一世人，就這樣被時間切割，被各種意外彎折，幾度輪迴，我們不斷改換路徑，更新自我，交出一段段未完成的故事。

藍腹鷴一路跟隨。攝影／蘇惠昭

最後一次去雪山，走到七卡就被颱風阻擋，彷彿是某種預示，日後重新回到武陵，再也不是經過，而是被收進一間間旅宿，國民賓館、富野、救國團山莊和露營區全數住過。武陵的鳥況真是好，那是爬山人所不知道的事。烏心石結果的冬天，招引白耳畫眉、青背山雀、黃腹琉璃、茶腹鳾一波一波前來用餐，黃山雀有時會混在鳥群當中必須特別留意以免錯過。這裡有最容易遇到紅頭長尾山雀的區塊，整群落在短草區覓食如同麻雀，夠幸運的話還會偶遇大赤啄木和綠啄木，以及驚鴻一瞥的白頭鶇。

往桃山瀑布的步道長有著名的高山破傘菊，但我總是為了邊坡的花格斑葉蘭而去，習慣於人類餵食的藍腹鷴有時會亦步亦趨跟隨著。走到盡頭，俯視溪澗，有尾羽不斷張合如剪刀的小剪尾在岩石上翻找水邊昆蟲。

只是我一直沒能在櫻花季搶到住宿，且戰鬥力逐年下修，等到不再為櫻花季心動的那一天，我想我差不多就得道成仙了。