姑婆御／雖可恥但有用的運動習慣
我想規律運動的心情和許多人一樣，雖然明確知道其重要性，但永遠做不到。每隔幾個月，「一周至少運動三次」的大志向就會出現在本月目標，可很快又在忙碌的生活中銷聲匿跡。過陣子重燃鬥志，再次敗部復活，如此周而復始。
不過，這次不一樣！自從建立這個小習慣後，這半年去運動變得容易許多，因為我給自己設了一個規則：儘量只在健身房洗頭。
通常懶得運動的時機點都在出門前，所以如果前一天晚上沒洗頭，當天頭油油的，就不得不趕在上班前去健身房洗個頭。到了健身房，覺得人都來了，順便運動一下好了。運動完頂著清爽的頭髮去上班，心情很美好，這個習慣執行起來堪稱無痛。
當然，這條路並不總是順遂。有時早上起得太晚，或真的很累，也只能挫敗地在家洗完頭再去上班。還有，周末如果沒有出門的計畫，頭髮也會愈來愈條條分明。其中最大的受害者，是我先生。他曾宣稱自己半夜被臭醒，發現是因為鼻孔向著我的頭髮，只好轉過身繼續睡。我只能無力地辯解，說自己愛地球節約用水，還為家裡省了洗髮精。
整體而言，我仍十分滿意自己的新生活運動，也會堅持下去。
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話題徵文：下定決心做的小事（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
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