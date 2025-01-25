黑糖／男人半百不破百

去年是我的五十歲「大壽」，沒有壽桃沒有辦桌也沒有呼朋引伴，甚至連慶祝方式，都是提前幾天和老婆在買菜的空檔順道吃個午餐，晚上再自己拎一顆戚風蛋糕回來，給家中幼兒滿足吹蠟燭遊戲下完成的。

古早人壽命不長，活過「半百」就是一件不容易的大事，居安不需思危的我，不知不覺就來到五十，卻彷彿人生才剛開始，還有許多待辦事項排在緊密的日常中。無奈年紀愈長，流失的東西就愈多，骨質、髮量、視力、肌肉……和自信心，「五十知天命」指的應該就是你終於發現自己身上的都無法天長地久，很快都將只是曾經擁有。

「對抗髮量流失我沒辦法，但肌肉流失我可以處理。」我的重訓教練年紀輕輕，說話很實在，儘管童山濯濯，可一身結實肌肉很有說服力。

這半年在他的操練下，我的肌肉不只沒有離家出走，能舉起的重量也超過自己的體重了。聽完我慶生的慘淡故事，他決定用不同方式為我祝賀。

「告訴我，接下來你最怕的事情是什麼？」

「當然就是體重破百變成大肚男呀！」

「好，我們今天的目標就是讓你『破百不破百』！」

在教練的循循善誘下，成為五十歲男人剛滿月的我，就這樣五公斤五公斤重量遞加上去，最後硬舉成功突破了一百公斤的門檻。

「硬舉破百，體重不破百！恭喜你，請繼續加油。」

謝謝這位二十五歲、年齡和腹部體積都只有我一半的年輕人，他幫我找回流失的自信心。年紀半百，但是維持體重不破百，將會是我人生下半場的目標。