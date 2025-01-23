丁名慶／AI，是好用的出版工具，或焦慮的新源頭？

這幾年，出版界持續頻繁討論，但始終不曾塵埃落定的話題：人工智慧（AI）會為出版環境帶來什麼影響？藉助AI做出來的，是「作品」嗎？AI能取代作者？它的成果，閱讀價值如何？人與AI的協作，怎樣分工才好？不過，這些關注似乎還不算廣泛反映在出版現場的趨勢與內容上。

極可能是，有關AI技術與應用的相關知識、現象，主要的傳遞和交流領域，多半不在紙本市場上進行，而是另覓更有效率的媒介或方式，來傳達。

在預想中，AI能在各方面提供出版人許多便利與支援：例如，不須照顧AI的情緒或感受，AI也不會疲倦或積累負能量（總可以一再「試試看」或重來）。整理龐雜材料，重複性高的工作，瑣碎且頻繁的檢查、修訂，可以做得比人更快也更好。且有機會催生那些曾因人力時間成本等顧慮而不易落實的計畫，比如說，「整理近二十年某刊物各期主題、篇目或作者」並分析當下可發展的主題或方向，乃至架構，還能建議作者清單。就算最後未採用，仍有機會獲得足夠展開聯想與激盪的材料。

或者，優化一份計畫案或書稿的初稿；整理全文或全書摘要（這特別適用於初步過濾投稿或評估外文選書）……這些無疑都是從「AI擁有人類文明迄今為止的，全世界的已知經驗與知識，且持續積累、完善的資料庫」而來。據此，AI還有機會作為各種特定領域評鑑、品管體系的階段性把關角色……

這些都可能幫助出版者降低一些成本：人力的，空間時間的，溝通的，檢查和歸納的……甚至是創意或設計的部分。

只是，AI這麼能幹，為什麼普遍來說，反而是焦慮的聲音多於獲得幫助的祈願或讚嘆？這或許正印證了人類自覺到己身成長限制，遠遜於AI驚人成長速度的哀感。更關鍵的，可能更是無法控制AI，連控制「使用AI的人」都難如願。且更荒謬的，難道不是那些「控制AI的AI」持續開發中的消息嗎？

另一個常聽到的行業內焦慮，則比較是倫理角度的：在題材、風格、內容等不同面向，AI執行的書寫或構圖任務，「費最小的代價，壓縮最多過程，獲得超過原創元素的關注程度」，對原創作品和作者的權益的可能侵害。

而更讓人有些氣沮的，是作為被動接受者，出版人、創作者們心心念念服務的對象「讀者」，未必如前者那樣普遍在意這情況。更何況，並非每一位讀者都有能力、習慣或興趣去分辨作品的原創與否，價值高低──儘管對原創的期待，在很多時候更意味著對於內容品質、完整度的誠信證明。

這情況是否也可能另闢蹊徑地啟發我輩，AI是威能如此強大的工具，比起著眼它在出版產製過程的優勢以及因此引發的焦慮，是不是還可以把多一點關注和可能性的開發，放在「怎麼讓內容更好地抵達讀者」，或「讀者如何利用AI提升閱讀體驗」（至少可協助過濾眾多選擇，評估不同版本，或連結相關的知識體系）？

此外，我更擔心的，是努力熟悉、開發新工具的同業，長久以來被當成工具（人），這個不論哪個時代都可能有的這情況──甚至連自己都那樣想，還跟工具（AI）別起苗頭，誰更好用，而變相地自我剝削。如果提升效率的結果，是無盡地追加工作，更難有餘裕和休息，那麼再先進的AI恐怕也救不了。