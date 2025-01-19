盧建彰／讓自己每天都喘得要死
我幾乎是不下決心的。
怕失敗後對自己的感覺差勁，我做任何事都是想做就做、做了再說，從不反覆盤算再下決定。但有些小事，它需要的倒也不是那當下的決斷而已，比較像是：那，之後呢？
我每天運動，這是跟自己的一個小小約定，已維持十年以上。訓練強度約為流汗五百公克以上，六分速內跑步五公里、游泳一公里，或者高強度間歇運動三十分鐘、重量訓練三十分鐘以上。
這聽來不難，可持續下去有點麻煩。比方說，我在零下十六度的科索沃拍片一整天後，問當地人我可以去跑步嗎？他們說沒人跑步的，路面結冰會滑倒。我只好把電腦擺在床上，在房間地板上跟著網路上的教練操練，外頭白雪蒼蒼，我汗如雨下。又譬如到了花都巴黎，去米其林餐廳吃完飯喝美酒後返回飯店，別人可能延續那美好氣氛，上床作美夢，我仍得做腹肌運動、全身高強度間歇，為生命吶喊。即便是去朋友家作客，仍拚命找機會運動──說起來挺費事的。但我儘量做到。
有人問我髮質為何看來不錯，我開玩笑說每天用氨基酸保養它，翻譯過來是從髮梢到髮尾都浸泡在汗水裡。
平常在家，我通常下午四點到五點運動，女兒在桌上做功課，我也做著我的功課。常常她走過來，望著趴在地上喘到不行、發出垂危呼吸聲的我，關心問：「爸爸，你要……死掉了嗎？」
我總是笑了出來，並且為自己還笑得出來而慶幸著。
話題徵文：下定決心做的小事（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
我們總在反覆斟酌後，拿出決心面對人生種種大事，但會不會有時候一件於他人微不足道的小事，可能更考驗我們的意志力？歡迎來稿分享你的經驗。
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