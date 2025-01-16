小時候喜歡過年，冷冷的天和家人一起吃熱騰騰的飯，但最期待的當然不是圍爐大餐，而是飯後長輩的紅包。

除夕年夜飯，初二姑姑們回娘家，初三回外婆家，每一餐都可以收到好多紅包。儘管年後全要交給媽媽，不能實際支配，我仍無比開心，看她把錢存進郵局，再指著存摺上說明增加的數字。

有一年我把外婆給的紅包弄丟了，找不回來。外婆知道後沒有責備，而是縫製了一個布包，要我綁在衣服的內側，叮囑我賺錢辛苦，要好好保管每一塊錢。那時沒能理解她的良苦用心，直到我從紅包接收者變成提供者，每裝一袋紅包就要心疼一次，才真正明白「一包一袋，當思來處不易」。

壓歲錢壓不住歲月的流轉，我已近不惑之年，爺爺奶奶相繼離世，可以收我紅包的長輩一年少過一年。年夜飯如今只剩我和父母三人，但母親仍會張羅出一整桌的好菜，維繫過年的熱鬧氛圍。而飯後我會回房間準備紅包，沒有心疼，只有滿心的珍惜。