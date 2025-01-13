蘇惠昭／有時候花有時候鳥：紫雲英與蜜蜂

入冬之後，我就開始等初春。春天有什麼呢？春天太豐盛，太讓人想活下去了，春天永遠有一百件待辦事項，而到台北動物園入口處看那一大片紫雲英，一直都是待辦事項前十名。

紫雲英、蔓蘘荷、天料木、紫紋捲瓣蘭、大腳筒，每個季節都有走進動物園的理由，但都是為了植物而不是動物。春天限定的紫雲英，豆科，遠望是一片滾白裹粉紫的花海，除了負責製造浪漫，更是農民在冬天播種，亦可食用的綠肥植物，同時也是重要蜜源，據說「紫雲英蜜」頗受市場歡迎，淘寶上就有在販售。

我沒嘗過紫雲英蜜，但紫雲英卻是我看蜜蜂的起點。

紫雲英適合近觀，上方的旗瓣與下方的翼瓣、龍骨瓣，豆科植物的花就是這般神奇的構成。每一年我坐在紫雲英面前盯著它的蜜標如賞畫之際，蜜蜂們一定在我前後左右飛轉，一朵花撲向另一朵花，鑽進去退出來。於是我索性開始觀察，拍下蜜蜂與牠所熱愛的紫雲英，第一次拍到蜜蜂脛節上攜帶的花粉團塊，莫名生出一種參與勞動的興奮。

我始終分不清西方蜜蜂和東方蜜蜂，這兩種是台灣野外最常見的蜜蜂，西方蜜蜂為人類最早馴化的昆蟲，也是台灣蜂產業最主要經濟蜂種，沒有牠，我們便無蜂蜜可食。

而一匙的蜂蜜正是一隻工蜂短暫一生的勞碌所得。

紫雲英花海，蜜蜂的餐廳。今日登場／蘇惠昭

地球上有兩萬多種蜂，蜜蜂不過其中之一。植物老師為了讓我們認識蜂，珍惜蜂，崇拜蜂，有五個多月都在講膜翅目，膜翅目中的花蜂。不是所有的蜂都會採集花粉釀造花蜜，會取用花粉花蜜育幼的蜂，無論群居或獨居，昆蟲學家稱之為花蜂。花蜂共有蜜蜂、地蜂、分舌蜂、隧蜂、切葉蜂、淮蜂、短舌蜂七大家族，「bees」泛指花蜂，不能翻譯為蜜蜂。我們在野外看到的小小花，授粉者多是小型的淡脈隧蜂，其重要性不亞於中型的蜜蜂，高海拔的花則主要依賴大型的熊蜂。有些花與花蜂之間演化出專一性關係，彼此忠誠，譬如台灣青牛膽與角櫛距蜂。

不了解花蜂，就不了解花，不了解花為何要長成這樣那樣，這也是植物課必須是昆蟲課，特別是花蜂課的理由。

鳳仙花為何要把蜜藏放在長長的「距」裡？倒地蜈蚣的雌蕊雄蕊到底藏在哪裡？國家公園何以為獨居蜂設置旅館？每多聽一節花與花蜂的故事，我的人生就彷彿從蒙昧中抓住一束光，以至於為了守護這束光，必須從二手書市場找出絕版的《野蜂放大鏡》，在網路書店下單《蜂的心智》與《一起來花蜂》；到蘇門答臘拍鳥旅行時，則一直守在鳳仙花前等待……

在冬的盡頭，我夢想著一個漫長的、群蜂飛舞的春天。