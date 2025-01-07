【標本這回事】李彥達／生物的時空膠囊

「製作標本難嗎？」

投入生態與博物館領域後，曾有夥伴對我提出這個疑問。其實，標本的形式百百種，就如同繪畫一般，可以是隨興的塗鴉，也可以是名畫《蒙娜麗莎》。

自製我的標本繪本

我的第一組標本完成於國小的昆蟲飼養課。與溫馴的蠶寶寶相比，螳螂的外型和捕獵行為更吸引我，在祖父母的桑椹園中一發現牠的身影，立刻吵著要帶回家養。嚴苛的父親在孩子胡攪蠻纏下終於鬆口，承諾如果我可以正確回答螳螂壽命有多長、需要吃什麼、飼養空間怎麼布置，他便同意我飼養，還會購買所需器材。我立刻在當周完成了任務，甚至連螳螂的名字都取好了──小刀！如今回想那時查找資料的過程，很羨慕現代孩子有社群媒體，搜尋關鍵字就能閱讀相關圖文，瀏覽前輩們的經驗總結。

藉由針的輔助，找到最佳姿勢。文／李彥達(環教推廣暨棲地營造師）

到了飼養課程的期末分享，我迫不及待在同學面前展示成果，尤其是那本自製的「標本繪本」。裡面除了歪七扭八的字與蠟筆塗鴉之外，還貼了小刀部分「剩食」。螳螂是肉食性昆蟲，我隔三差五就到附近綠地找大花咸豐草，用捕蟲網採集訪花的小昆蟲。小刀特別喜歡擁有肥美身軀的蝴蝶，但對蝴蝶斑斕的翅膀則興趣缺缺，遺棄於飼養箱底部。

就這樣丟棄翅膀非常可惜，我與家人決定排列出牠們的前翅與後翅，再用透明片與膠密封保存，寫下簡易的資訊放在繪本後方，如：某年某月某日，小刀午餐。繪本裡不只有蝴蝶，還蒐集了蚱蜢、蜻蜓等不同型態的翅膀。至於最後小刀有沒有成為標本呢？答案是沒有，我心心念念要把牠放回野外，希望牠多生些小螳螂，所以又送回了花蓮的桑椹園。

大鳳蝶後翅上的鱗粉，如同星辰一般閃爍。文／李彥達(環教推廣暨棲地營造師）

長大後我曾翻箱倒櫃想找出這本兒時回憶，可惜一無所獲。不過，即便找到了，考慮到當時對標本的保存一無所知，大概不是發霉就是被蛀蟲毀損吧。

牠曾經存在的證據

與小刀的往事，令我未來更謹慎面對標本的製作細節與保存。

那麼，理想的昆蟲標本該如何製作呢？我們會用到標本針、解剖刀等基本工具，至於進一步搭配何種材料，則仰賴個人經驗與觀察力。腹部肥大且顏色翠綠的昆蟲，如螳螂、竹節蟲或蝗蟲，建議將容易腐敗而導致變色的內臟清除，再用棉花等填充，貼近其存活時的姿態。碰上凋亡時翅膀收摺的蜂或蝶，若想展示其翅膀花紋的模樣，可使用珍珠板搭配展翅壓條固定；記得過程中儘量使用軟鑷子拉動翅膀前緣，避免因徒手導致鱗粉掉落或沾上指紋。如果想將孩童喜愛的甲蟲標本足部對齊，呈現氣勢，不妨選用有網格的板子，或在腳下加一塊襯墊……說到底，每位標本師都是在經驗的累積中發展拿手絕活。

若保存得當，五年以上的標本仍可熠熠生輝。文／李彥達(環教推廣暨棲地營造師）

而無論製作時多麼用心，倘若想長期維持標本的色彩或形態，良好的保存環境是必不可少的。在空間與經濟允許下，選擇合適的防潮櫃與標本箱，搭配樟腦丸等，將大幅降低被蟲蛀的風險。

我在撰寫本文的期間，重回兒時抓昆蟲的地方散步，該地的雜草已被整理成瓷磚路面，沒再見到蝴蝶等生物了。這亦提醒我，要是製作當下就留意到保存方式，說不定能進一步檢視當時抓的是何種蝴蝶及蜻蜓，也能成為該物種曾生活在那的證據。

儘管做標本非常有趣，且可以在製作過程中透過不同角度再次欣賞牠們的美，但別忘了要有良好的棲地，才能孕育豐富的生物族群。

得空時多到戶外走走，留意並愛護那些綠地以及它上頭的住民吧。

雖然看起來數量繁多，但這其實只是基礎的工具喔。文／李彥達(環教推廣暨棲地營造師）