會飛的蘋果／夾窗簾的瞬間

從遠處看見老公站在飯館門口與一名我不認識的女性聊天。我走到老公身後的同時，聽見她說：「進去吃個飯，聊聊近況好嗎？」

這可不行，雙人約會不能變成三個人的晚餐。我從背後摟住老公宣示主權，老公對她說：「這是我老婆。」

她露出了震驚的表情，匆匆離開。

原來她是老公的前女友。當年分手的原因，是如雪花般的小小不滿，日夜落在心底累積，冰封了原本鮮活的愛。老公說每次表達不滿時，只得到了「居然在乎這種小事」的反應，索性就不說了。而他只談戀愛不談婚事也讓她很失望，兩人便分開了。

我切開帶血色五分熟的牛排咬了一口。前女友血淋淋的失敗案例，我得好好地解剖研究一下，請老公舉例說明他所謂的「小小不滿」。

老公說：「記得妳第一次到我家，好奇我為什麼用夾子把窗簾沿著窗框夾緊嗎？」

我說：「記得，因為那時你常失眠，窗戶不透光才睡得著。」

老公說：「她說我太奇怪，買了眼罩送我，要我戴眼罩睡覺。每次她來我家過夜，我都不能夾窗簾，只能戴眼罩。我惱火被迫改變習慣，就更睡不著了。那天妳沒說我奇怪，還幫我夾，讓我覺得很放鬆，想跟妳睡一輩子。」

其實我幫忙夾窗簾只是為了能趕快上床睡覺而已，沒想到成了老公願意許諾終生的關鍵。前女友剛剛的表情，原來是發現他不是不婚，只是不想跟她結婚。

為了保證日後不會讓老公心裡飄著不滿的雪花，我下定決心，此生不送老公眼罩，也不隨便建議他改變習慣。還有，他在乎的事情沒有大小，我全在乎。