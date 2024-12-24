2024年末，嚴藝文導演孕育多年的影集——《影后》掀起各種討論，每位演員在裡面的情緒表現，不但各有層次，還有許多新樣貌，明年與之同屆在金鐘獎競賽的其他作品與演員們，可能十個有八個一邊覺得影集好看，一邊心裡又暗叫不好。

演的重要性

這部戲裡經常談到的其中一件事情便是「演」的雙關性，意旨專業演員因為戲劇表演的需求，需要經常調動不屬於自己的情緒來完成表演上的目標；久而久之，連最親密的人也不能肯定，現在身邊的這個人，到底是真的有這個感情，還是他只是透過「演」，來完成某些目標。

這讓我想起在社會學裡讀到的理論。根據發表「情緒勞動」（Emotional Labor）的美國社會學家亞莉・霍齊查爾德（Arlie Hochschild），以及許多研究人類互動符號的學者們認為，人基本上只要一睜開眼睛，就會開始進行各種自我展演，甚至在沒有其他人觀看的情況下，人類也會演給自己看——因為我們對於自己是誰，會有自己的想像與認知，而所處的社會，也會對我們的身分有所期待與規範。一旦符合期待，就會有相對應的結果予以回應，人在社會中，是透過扮演自己的角色，來交換自己的生存。

雖然當我們提起「演」這個行為時，總有一點負面的意味，覺得那是一種不誠懇的表現，但廣泛而言，每個人在日常生活當中或多或少都有「演」的經驗。有時候，可能是因為朋友送了自己一個實在用不上的小禮物，為了不讓對方的好意落空，多數時候我們會「演出」笑笑的模樣跟對方表達感激；在不熟悉的親戚朋友的告別式上，其實自己跟對方沒有太多情感基礎，可為了向家屬表達哀悼之意，還是會儘量保持一個哀戚的神情；在有利害關係的環境裡，「演」的次數與必要性更是會增加，比如說，為了保住飯碗，與大人物開重要會議時，就算再想睡覺，我們還是會儘量演出自己有認真在聽的樣子，絕對不會做出那由衷的選擇——當場倒頭就睡——除非我們不想要那份工作了。

不演的後果

卡繆《異鄉人》的主角因為沒有在母親的葬禮上掉淚而被視為異類，後來不巧在衝突中殺死了一個外國人，法官在審判他時，便以此作為一個重要的判斷依據，認為主角連母親過世都沒掉眼淚，肯定冷血無情，應判以重刑。老天，演得不夠好，不但會丟工作，連性命也會不保，人類的社會，真是非常講究「演」的藝術。

想到「演」與「生存」扣上關係時，就覺得心很累，演多演少都是拿捏，尤其年歲漸大，身分愈多，感受愈深。這時候，看到一些面無表情的人物（無論虛構或真實），就覺得超級療癒，因為我們在這些人身上看到另一種生存方式——他們不用啟動自己的情緒勞動，也可以活得好好的——比如《葬送的芙莉蓮》裡的超強魔法使芙莉蓮本人，便是出了名的「面癱」。這些人因為擁有強大的能力與合宜的環境條件，可以在不調動情緒的情況下，完美完成生命中的任務。

但其實，由衷地表達喜怒哀樂，本是生命的自然面貌，也是所謂「靈魂」的基礎，否則，古今中外的人們，怎會如此著迷於觀看表演呢？畢竟，看著劇中人一巴掌打在他的宿敵臉上時，我們在那一瞬間，似乎也感覺自己被解放於這個對人充滿期待的社會框架了吧。