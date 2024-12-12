丁名慶／雖然是平行世界，還是可以互相靠近看看

新世紀以來，在出版市場還有個逐漸變化的現象，那就是部分商業出版社開始更關注各種人文領域的學術論文，延攬研究者，將論文進行不同程度改寫以拓展讀者的理解與關注，或邀請他們提案出書。

這類論述作品，過去多半由學術體系出版部門或研究者自行印行，主要是應學術圈需求，如資格審查、專案計畫、研討會等等，印量極少，裝幀設計形式普遍也較陽春，明顯不以推廣或收藏為目的。但另一方面，研究者們啟動一部較具規模的論文書寫，從醞釀、展開到發表，投入大量時間及專注力，進行調查研究，消化相較於一般作品數以倍計的材料和前人成果，同時爭取補助支持，這些對商業出版者來說，都是難以提供的珍貴（甚至奢侈）條件。

這無疑使學術成果一定程度保有了對於自律、使命感，以及研究過程的純粹性。儘管這類作品，對一般大眾來說，在閱讀習慣、應用範疇與對象、思考路徑，乃至使用的語言等方面，始終有著相當程度的距離感。還有個大家都缺乏足夠成功經驗的老問題──這種書怎麼賣，怎麼推銷？

折衷之道，是早早向作者取得共識，進行改寫工程──且不僅是行文風格或措辭方式的大幅改變；對某些研究者來說，甚至稱得上「傷筋動骨」。畢竟只要是改動，就是牽動認知的改變。關鍵在於擴大對理想讀者的期待與設定。換個說法，是嘗試想像讀者們是一群怎樣的「人」，在意或需要什麼？作者編者如何攜手，讓讀者更有興味、好奇、自在好消化，連結生活經驗與感受，又可以保有必要的論述周延性與問題意識──不致使得自我要求較高的作者，在接觸之初就因期望落差動念打了退堂鼓？

偶有一種情況，一開始彼此雙向奔赴非常投契，理想也美好遠大，但突然作者焦慮於面向讀者市場的改寫，可能牽動師長前輩們的觀感甚至是潛規則，顧慮或許招致「不務正業」的圈內評價，就漸漸杳無聯繫了。雖然說鼓勇跨過去的仍大有人在。

這大概也印證了，產學合作儘管一直是個值得期待的美好願景，雙方在知識、文字、思考都有看似相通的運作模式，但終究還是陌生的平行世界。例如資深的編者在取得初次合作對象的論文僅稍作翻閱，便足以拉響好幾次心裡的警報：超能力似的，只須從行文風格和（不）嚴謹程度，就已預感改寫的難易度以及伴隨的溝通、情緒勞動可能接近哪種等級。

這且不說，竟然至今仍偶有所聞，原屬於研究者分內「必須徹底完成」的任務：檢查、統整巨量註釋的體例，查證出處，圖說與圖片的核對，引文、圖片的過濾與授權作業……是從什麼時候開始究責到編者頭上的？這些多半是實際合作後開始執行實務才能逐漸察覺的（未完成）狀況，常導致工作量臨時增加（並排擠其他計畫），且總是不易對當事人啟齒的。

但我們最不敢恭維的，是作者對於自身知識專業的過分自信，忽略編輯或出版是另一種專業，卻更多地被當成「服務」（雖然說是有這種特質）；或是堅持個人的討論習慣或工作方式，獨特美感品味，萬一再搭配到經常狀況外或頻繁流動的助理……那麼每收或發一封郵件，編輯都可能祕密地崩潰一次。我有時甚至想，會不會，這也是這類作品少見於市場的關鍵因素之一呢？