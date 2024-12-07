徐子耘Mossmen／走路與尋找

旅行是我很重要的一部分，這件事可以追溯到小時候，因為精力旺盛的緣故，父母總帶我去各個地方放電。現在回想起來，或許從那時開始我就喜歡上移動、空想以及觀察。

旅遊與旅行是有區別的，比起在陌生異地購物、遊樂，我更偏好留下一些深刻的意義。旅行不需要特別壯闊，一些別人眼裡不重要的旁枝末節，是我窺探世界的方法：某個家戶前院的鯽魚草正在開花，它將前往何處？人行道上榕樹的縫隙中，生長多年的松葉蕨冒出新芽，它從何處而來？這些疑問為每趟行程增添獨特的標記，我總會在某一個時刻，想起溪畔街區的轉角處，那隻正在柏油路上移動的澤蟹。

我與家人一起去了日本中部，從名古屋到高山，中途停留在一個名為下呂的傳統溫泉城鎮，該城鎮歷史悠久，據傳在西元900年時，便以溫泉為人所知。雖然它與草津、有馬溫泉並列為日本三大名泉，但國際間的知名度較其他兩者低，遊客不多，這也代表著更好的體驗，能在不被打擾的氛圍中，感受這座超過千年歷史的城鎮。這趟的高山並不是終點，而是我為了去上高地的起點，上高地位於中部山嶽國立公園，被群山圍繞，無論是從登山者或自然觀察愛好者的角度來說，都是一個值得前往的地方。梓川從河童橋下流過，即便夏天，消融的冰冷雪水也使人一刻都不想踩在溪水中，我們沿著左岸走到明神橋，準備去穗高神社參拜，途中遇到某種蛇目蝶停在我們被汗浸濕的衣服上，攝取牠們所需的鹽分與營養物質，我們則攝取美，我想這就是一種共生關係。回程時走右岸，試圖不放過一絲風景，高及小腿的草本植物間，冒出一隻小型哺乳類的頭，我將動作放緩不去驚擾牠，使用相機將牠的身影拍攝下來，時隔多年後才得知牠是一隻日本狗獾，而日本獼猴在牠頭上的枝條吃著嫩葉。

與這些生物相遇的記憶，讓我彷彿能隨意穿梭在不同時間軸之中。如今我已多年沒有再訪日本，但依然記得那趟在明神橋旁吃的美味咖哩飯，以及夏天樹上羽化到一半翠綠色的蟬。