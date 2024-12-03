洪惠風／英文病歷不再神祕難解

「我用chatGPT翻譯了放射科的報告，半月板真的有問題。」

那天接到了同學的電話。

「我決定回診時再跟醫師討論。」

我還沒回話，他又接著說：「謝謝你的建議。」

兩個禮拜前，同學突然要請我吃飯，說是要請教醫療上的問題。我不喜歡在飯局中討論病情，因為既會使食物走味、氣氛變調，還會讓胃口全失。我情願早點了解來龍去脈，看看能不能不見面就把事情搞定，所以請他不必客氣，直接遠端諮詢。同學從善如流，兩人花了點時間溝通，終於弄清楚狀況，原來他看了兩個名醫，醫師診斷與建議卻不大一樣，想請教我的意見。

同學膝蓋疼痛了一段時間，看了骨科名醫，醫師建議先吃藥觀察，若沒改善再進一步檢查；可是過些時日，症狀仍沒有進步，他便聽從朋友建議轉看另一個權威，而第二位醫師安排了核磁共振，說半月板有問題，要花大錢修理。同學拷貝了影像，回去找前一位醫師，醫師看了片子卻認為半月板不是重點，開刀效果也不佳，建議不要用這種方式治療，所以同學來問我的意見。

我不是骨科醫師，也不會看膝蓋的核磁共振，兩個大牌醫師的診斷不同，該怎麼辦呢？要怎樣得到第三意見呢？總不能再看第三個醫師吧，這樣就太浪費醫療資源了。我想了一下，決定提供一個不花錢的方法。

「你可以看一下核磁共振的報告。」

「全是醫學英文，我怎麼看得懂？」

「可以拷貝下來放到chatGPT，請它翻譯。」

「呃……」

我見他有點猶豫，就接著說明：「這份報告是放射科醫師依據影像打的，應該比較客觀，至於有沒有骨科醫師專業就不知道了，但至少是第三方意見，也沒有利益衝突。」

「我要去醫院拷貝病歷嗎？」

「不一定需要，可以先試著用以前領口罩的『健保快易通』，看看能不能找到報告。你是很久以前做的檢查嗎？舊的上面沒有。」

「最近做的。」

「是健保嗎？自費的也看不見。」

「健保。」

「那麼也許查得到，如果沒有，再去醫院拷貝，你找出核磁共振報告，copy下來，放到chatGPT，請它翻譯。」

我不想看報告，因為不管裡面寫什麼內容，都是我的二手傳播，說不定會冒犯哪個骨科權威，chatGPT是局外人，是第三方，就報告論報告，不怕得罪人。

「可是我很少用chatGPT。」

「試試看吧，還可以把這份英文報告用翻譯程式也翻翻看，多方對照，就能知道放射科醫師的看法。」

同學聽了我的話，得到放射科醫師的解讀，對治療產生更多想法。

台灣的病歷早期使用獨逸語（德文），後來改成英文，但不管是德文還是英文，病歷上的文字對民眾來說往往像天書，閱讀起來有一定的難度；歐美國家的病歷使用自己的語言書寫，雖專有名詞太多不易了解，但讀起來門檻就低了許多，不需經過醫師的詮釋與註解，病人看懂了病歷上的白紙黑字，也較能降低在醫療上的猜疑與誤解。

人工智慧的時代，改變了一切，只要有心，閱讀英文病歷不再是難事，至於會不會產生其他的問題，那是另一個議題了。不過，這是趨勢，沒人能改變這個潮流，這是個新的時代，大家都需要時間調適，但也許歐美的現況會告訴我們未來的走向，他們的經驗也能減少這個改變所需的磨合時間。