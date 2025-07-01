朋友向我轉述吳老爹的故事，他從尋父到和父親巧遇的經過，應驗了「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」這句話，怎麼說呢？

時光倒回至民國40年，當時只是三歲大的吳小弟，跟著吳媽媽歷經千辛萬苦，終於從山東來到台灣，要尋找三年前先至此地的吳爸爸。

造化弄人，吳家母子從基隆港上岸後，循著地址找人卻撲空，舉目無親，向誰打聽好呢？吳媽媽的盤纏也見底了，只好帶著孩子到處幫傭。他們待過三峽、鶯歌、龍潭，居無定所，每遷徙一處，即燃起希望之苗，但是，日復日、年復年，孩子都上小學了，先生仍音信杳然。想到孩子慢慢長大，求學該有安定住處，於是吳媽媽在竹南租了房子，決定做家鄉味饅頭維生。

吳媽媽做的饅頭是婆婆傳授的廚藝，扎實帶嚼勁，頗得消費者喜愛。吳小弟乖巧懂事，為了幫媽媽攢錢，每天上學前，他提著一籃饅頭到學校附近販賣，賣完之後才到校上課，這樣的日子也過了幾年。

一日，吳小弟的饅頭生意特別好，很快就賣完了。他高興地準備上學去，此時卻有一位大叔前來買饅頭，發現售完，便對吳小弟說：「我喜歡吃你賣的饅頭，非常合我口味，上班前吃一顆，精神特好；今天沒了，上班可能無精打采囉！」吳小弟知道眼前的大叔是常客，熱情地回答：「饅頭是媽媽做的，我帶您回家，看看家裡還有沒有。」

當吳小弟將大叔帶回家，大喊：「媽媽、媽媽，客人要買饅頭。」吳媽媽從屋裡走出來，手上正端著一個臉盆，臉盆從她手中「匡噹」一聲掉下來，接著她跑回屋內，隨即又衝出來，抱著吳小弟號啕大哭，邊哭邊喊：「他是你爸爸，他是你爸爸！」

此事傳開之後，吳小弟在鎮上成為紅人，鄰長將他放在單車後座，載著他穿梭大街小巷，接受鄉親英雄式的歡呼，大夥兒認為吳小弟能把爸爸帶回來，源於其孝順勤奮感動了上天，才有如此戲劇性的相逢。

無巧不成書，吳老爹的際遇不是值得記上一筆嗎？