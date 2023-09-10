莫昭平／比火燒屁股還痛！

老公又進醫院急診了！這次又怎麼了？

話說兩老帶兩小去新竹一家遊樂園玩，盡興後準備出園，在門口的木頭長凳上稍作休息，突然老公說他屁股好痛，立刻衝進廁所。過了好久才出來，他說用了好多水沖屁股，還是火燒般刺痛，且開始紅腫起來。

我們起先以為他被長凳上的釘子或尖銳物扎到，仔細檢查凳子，赫然發現一隻全身長滿刺、黃綠相間的毛毛蟲。

原來他一時不察，一屁股坐到人家，人家當然狠狠螫他。

新竹我們不熟悉，幸賴在地朋友指點，前往不遠的台大醫院新竹分院。醫生和護理師問明原因，都忍俊不住地笑開了。

問了蛾類專家朋友，原來這是一種很毒的「褐斑綠刺蛾」幼蟲，毒刺是牠的防禦武器，會泌出毒液，被刺到比被咬人貓螫到更痛。

急診部外科王醫師說，他行醫三十多年來，還是第一次遇見這種情形。

醫師給老公打了一針破傷風、一針抗組織胺，並囑多喝水，不建議繼續我們的後續行程－－全家一起騎腳踏車漫遊有「北台灣最美自行車道」之稱的南寮十七公里海岸線。他說毛毛蟲的刺毛比人的頭髮還細，如果真的留在體內，大約一星期後會形成一個類似青春痘的小膿包，那個時候再做外科處理即可，但現在不要去刺激或傷害被刺的地方，比如騎車。

兩老只能放棄好不容易安排的家庭活動，老公在車子裡吹著冷氣睡了兩、三個小時，便開車回台北了。

老公真是什麼都會遇到，之前兩次急診，都是被虎頭蜂螫到！還有一次是騎車被強風吹倒而摔車，致上臂脫臼。而這個故事的教訓是，路邊的椅子、山上的石頭，都不要隨便坐！樹幹樹枝也不要隨便摸。