祝實樓／老媽的廚藝心思

看到餐桌上的肉絲炒毛豆、豆乾，就知道今天老媽的乖孫會來家裡探望她，如果有魚湯就知道小女婿也會來，再如有紅燒豆腐、茄子、清蒸鱸魚，那鐵定是二女婿會來。這些好吃的菜皆是老媽為乖孫兒、女婿們準備的菜肴，誰愛吃什麼，她記得一清二楚。

漸漸輪到由我擔任主廚時，初始也依樣煮這些菜肴，卻發現那些並不是老媽愛吃的菜。當我問老媽愛吃什麼，她回答「隨便」、「什麼都好」，她的喜好是隨兒孫的喜好而喜好，把自己放到最後面，我因此心疼她。

慢慢地總算找到她愛吃的：將高麗菜鋪在蒸籠下層，再放上米粉、地瓜、芋頭、紅蘿蔔、豆角等蔬菜，最後鋪上五花肉、排骨肉，大火蒸開後轉中火蒸上一個半小時，就是入口即化的好吃粉蒸肉。

那是家鄉的菜，裡面有傳承、有思念，現今亦是我們家族聚會時的大菜，只是媽媽卻不在了。