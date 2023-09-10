祝實樓／老媽的廚藝心思
看到餐桌上的肉絲炒毛豆、豆乾，就知道今天老媽的乖孫會來家裡探望她，如果有魚湯就知道小女婿也會來，再如有紅燒豆腐、茄子、清蒸鱸魚，那鐵定是二女婿會來。這些好吃的菜皆是老媽為乖孫兒、女婿們準備的菜肴，誰愛吃什麼，她記得一清二楚。
漸漸輪到由我擔任主廚時，初始也依樣煮這些菜肴，卻發現那些並不是老媽愛吃的菜。當我問老媽愛吃什麼，她回答「隨便」、「什麼都好」，她的喜好是隨兒孫的喜好而喜好，把自己放到最後面，我因此心疼她。
慢慢地總算找到她愛吃的：將高麗菜鋪在蒸籠下層，再放上米粉、地瓜、芋頭、紅蘿蔔、豆角等蔬菜，最後鋪上五花肉、排骨肉，大火蒸開後轉中火蒸上一個半小時，就是入口即化的好吃粉蒸肉。
那是家鄉的菜，裡面有傳承、有思念，現今亦是我們家族聚會時的大菜，只是媽媽卻不在了。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言