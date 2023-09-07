柯凡／深情不悔

聯合報／ 文／柯凡

我本在北部工作、前途看好，但因母親過世，擔心父親生活會頓失所依，興起返家照顧的念頭。新婚妻子為了圓丈夫盡孝的心願，竟然二話不說，隨我搬遷。

不料，回南部後竟是噩夢的開始，除了須重新適應生活外，兩個妹妹袖手旁觀、處處從中掣肘，更增添我們侍奉的壓力。妻子將所有的苦一肩扛下，導致身心俱疲，接連染上重症、罹癌，我看了很不捨，而她始終不曾說後悔嫁給我。

她原是個思想前衛的新時代女性，卻為了我甘心在家相夫教子，長期照顧脾氣古怪又挑食的公公，且在同一屋簷下相處三十多年－－若沒有她的忍辱負重，讓我工作無後顧之憂，我不可能順利退休。

問她何以有如此毅力？她淡然回答：「公公是先生的父親，既然深愛丈夫，就該愛屋及烏、全力照顧好公公啊。」往後我唯有更加疼惜她，或許才能稍彌補這些年的遺憾。

：愛的魔力

（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）

為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。

文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
話題徵文

逛書店

探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類（SICS®）V2.0

NT$ 0

扶正的力量：身動、心靜、靈安，提升正氣,恢復自癒力

NT$ 322

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

延伸閱讀

劉又華／密蘇里訪親

鍾邦友／副班長的空位

勒虎／有咖啡拜二哥豐

金玉涼言

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。