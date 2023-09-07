我本在北部工作、前途看好，但因母親過世，擔心父親生活會頓失所依，興起返家照顧的念頭。新婚妻子為了圓丈夫盡孝的心願，竟然二話不說，隨我搬遷。

不料，回南部後竟是噩夢的開始，除了須重新適應生活外，兩個妹妹袖手旁觀、處處從中掣肘，更增添我們侍奉的壓力。妻子將所有的苦一肩扛下，導致身心俱疲，接連染上重症、罹癌，我看了很不捨，而她始終不曾說後悔嫁給我。

她原是個思想前衛的新時代女性，卻為了我甘心在家相夫教子，長期照顧脾氣古怪又挑食的公公，且在同一屋簷下相處三十多年－－若沒有她的忍辱負重，讓我工作無後顧之憂，我不可能順利退休。

問她何以有如此毅力？她淡然回答：「公公是先生的父親，既然深愛丈夫，就該愛屋及烏、全力照顧好公公啊。」往後我唯有更加疼惜她，或許才能稍彌補這些年的遺憾。