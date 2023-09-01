小愛／那天我決定跟名牌包分手

每個人對物的迷戀各有不同，我是對能裝進東西的包包或袋子有所執著。工作幾年後，繳完龐大的房貸，終於稍能鬆一口氣，扣掉父母奉養金及生活基本開銷，還可以提領出千元鈔，於是我大膽走進百貨公司裡的精品店。

服務人員彷彿把我當空氣，相中一個基本款後詢問妝容精緻的美女店員，她說了一個破萬的金額，但神情已認定我不會買，有一搭沒一搭的。那時被「冷」的我受到刺激，竟脫口而出：「請幫我結帳！」這個衝動的決定衝了她的業績，卻讓我三個月都得縮衣節食分期繳卡費，但我沒學乖，若干年後有了第一次出國旅遊的機會，因為免稅店的櫃姐服務熱忱、待之以禮，所以我又刷了下去……

有一就有二，之後只要經過精品店都忍不住停留，腦波弱的我逐漸讓衣櫃被大小皮件占滿，有些甚至沒拆開包裝。名牌包為什麼這麼貴？因為賣的是一種氛圍還有地位，我覺得擁有它們就多了被肯定的價值感，不僅是突破經濟困境的象徵，背著厚重的牛皮包，有把「家當」帶在身邊的踏實。

直到某天看見一個紀錄片，剛生下來就被五花大綁的小牛，被工人搬進陰暗的室內，接著，畫面跳到五光十色的曼哈頓精品大道，充斥高檔名牌LOGO與商品。我被血淋淋的畫面嚇到，驚覺自己花了大把銀子就為買個包，還間接謀害了小生命。

那天像打開腦洞，我呆坐在椅子上許久，想起曾在偏鄉部落看到紋面老人背著名牌包，從裡面拿出檳榔，還以為自己看錯了，聽說那是風災後貴婦捐贈的物資；在生活目的上來說，包包對阿嬤就像塑膠袋。

包包只是生活的延伸，夠用就好，就像情人太多除了拿來炫耀，只會帶來更多麻煩，哪有時間細心對待呢？我決定將珍藏品分送親朋好友，讓更多人開心，自己也有了喘息的機會。物件賦予使用者意義，使用者也賦予物件意義，數年來我用同一個後背包走跳人生，它的大小、所有功能都符合我的需要，「自在」對我而言，才是最重要的。