李月治／老爹和他的「兒子」

老爹年近九十，獨居在鄉下三合院，身體還算硬朗。唯一的兒子已過世，留下一間空蕩蕩的房間，剛好在附近工作的越南移工阿文要租屋，老爹便把房間便宜租給他。從此這對異國老少，組成一個全新的家。

鄰居常送來蔬菜、魚、肉，老爹會分享給阿文。阿文有時煮越南河粉加魚露，喊老爹嘗嘗，他總一臉嫌棄地說：「好臭！」沒想到有一回嘗鮮吃了，竟讚不絕口，從此愛上了越南料理。見老爹喜歡，只要有空，阿文就會特地為他下廚。

阿文喊老爹「爸爸」，老爹其實也早已把阿文當兒子看待。年輕的阿文給這個家注入了新的活力，假日，他邊幫老爹修理電扇邊唱歌，老爹聽不懂他唱什麼，但感染了歡樂的氣氛，覺得整個家不再像以往死氣沉沉，而是充滿了鮮活氣息，彷彿兒子生前模樣。

過年時，廟裡要進行全家祭改，每人要準備一件衣服。不巧阿文上班去了，老爹看到晾衣桿上有他的衣服，便拿了去廟裡。阿文下班回來發現衣服上有一個紅印，打算重新清洗，老爹急得把衣服搶回來，不知如何解釋，只告訴他這是保平安的，要先穿一個晚上才能洗。

有一回老爹生病了，阿文整晚睡不安穩，三不五時去他房間查看，就怕有什麼意外。又有一回，阿文要出門上班，發現一向早起的老爹還未起床，心中忐忑，去他屋裡一瞧，老爹昏倒在地，趕緊將他送往醫院。出院後，阿文悉心照料，每天早起煮稀飯，讓習慣早餐吃粥的老爹能吃到熱騰騰的飯菜，老爹很快痊癒了，逢人就說是兒子救他一命。

後來老爹不慎跌倒，不得已住進安養機構，家裡頓時變得冷清。阿文思念老爹，每天早晚默默代替他在祖先牌位點燃一炷香，盼著他早日回家。除夕這天，老爹向機構請假，回來拜拜，阿文遠遠看到他，高興地迎上去，摟著老爹的肩，臉貼著他的臉，嘴裡不停說著：「爸爸，我好想你，你要回家了嗎？」老爹看到家中已經貼好春聯，神明桌前，阿文擺好水果供品在拜拜，他的房間，阿文早已打掃乾淨，不禁老淚縱橫。他下決心一定要趕快好起來，他要和阿文共同守護這個家。