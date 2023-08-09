李奕萱／你會如何介紹台灣？──那些國際交流志工的小事

想到日本，我們會想到和服、茶道、動漫；想到印度，我們則容易想到紗麗和寶萊塢。那什麼樣的文化可以代表台灣呢？美食或許是個答案，但在食物以外呢？

有很長的一段時間，我都沒特別思考過這個問題，從小和翻譯小說與動漫一起長大，一直很習慣生活中充滿外來文化，直到認識了外國朋友，才慢慢發現，我好像並不是那麼認識台灣，也不是很確定「什麼可以代表台灣」。而真正讓我直面這點的，則是因為擔任國際交流志工。

有意思的是，「認同」雖然屬於自己，可卻是在跟別人互動的過程中，才會漸漸被形塑出來。

從在台灣接待外國人，到出國成為外國人

我參加過的國際交流相關志工有兩種，一種是以接待為主，幫助來台灣的外國人適應新環境，在念書期間尤其有很多機會。比如大二時，我曾和朋友報名國際事務處的外國學生校園導覽志工。

那時發生了一件趣事，在填寫語言能力時，我和朋友都提到上過一年日文，沒想到，我們就被分到了日文組！

只上過一年課，實在不可能用日文介紹校園呀！好在我們反應後，國際事務處找來日本同學支援，當天我們只需要當小幫手，在隊伍間穿梭、提供基本的生活資訊即可。於是，我們比手畫腳，試著告訴他們郵局可以開戶頭、哪裡可以買到日用品，也拿著練過一百遍的講稿，結結巴巴用日文做一小段的校園簡介，圓滿完成導覽工作。

那次經驗讓從未出國長住過的我，第一次感受到從零開始認識世界的不容易。而很快地，也體驗到了這種當外國人的感覺——幾個月後，我飛到波蘭華沙當交換學生。下飛機前就惴惴不安，但兩個波蘭女孩帶著燦爛微笑迎接我，陪我去第一個住處，還教導怎麼買手機SIM卡、辦銀行戶頭。免去研究的焦頭爛額，我能更輕鬆地去認識、去喜歡波蘭，助人者到受助者的身分轉變，讓人深刻意識到接待志工如何影響外國人對一個國家的印象。

日常本身就是一種特色

在波蘭時也參與了另一種國際交流志工：文化交流，要到一間國小與小朋友互動、介紹自己國家。當天志工組成非常多元，成員來自土耳其、希臘、印度，還有我與另一個台灣人。事前討論要如何介紹自己國家時，土耳其人打趣地向希臘人說：「我們來聊土耳其與希臘的關係（兩國有很多糾紛），我相信七歲小孩一定很有興趣！」我聽了也笑問另一個台灣人：「那我們要介紹兩岸關係嗎？」

玩笑歸玩笑，我們其實有點煩惱要怎麼介紹台灣——作為一個族群多元的移民社會，什麼能代表台灣呢？

我祖父母輩都會說台語，我卻不太會說台語，成長過程中，比起本土文化，更受歐美、日韓文化影響。在這樣的成長背景下，雖然聽過台語歌、看過原住民的歌舞，在美術課寫過一點書法，可是它們都沒有讓我產生認同感，也不太可能勉強表演。

和朋友認真討論了許久，最後帶了台灣的錢幣、有台灣相關圖像的貼紙，決定介紹自己最習慣的生活樣貌。到了國小後，我們發現不用想太多，七歲的孩子英文沒有很好，我們的波蘭文也很破，所以就用最簡單的單字，說明來自台灣，再分享一些平常會看到、用到的東西就已足夠。

孩子們拿著台灣的紙鈔與錢幣，玩得不亦樂乎。在一個小朋友的請求下，志工們在黑板寫下他名字的各種語言版本，他看了覺得非常有趣，我們也很開心——原來光是這些日常點滴，就已經有這麼多不同！

我們在印度的大學播起〈島嶼天光〉

類似的自我叩問，在印度當國際志工時，以更深沉的方式出現。我們被邀請到當地大學做交流。作為歡迎，校方為我們帶來傳統歌舞表演，他們文化特色鮮明，無論舞蹈、音樂還是服裝，都相當有「印度感」。

當客人的不需要表演，但我忍不住思考，假設需要上台，要做什麼呢？如果隨意選擇一種族群的傳統表演，感覺既不恰當，又很容易陷入刻板印象；可是如果唱台灣流行歌，會不會又不夠特別？什麼是我們的共同點，又具有「台灣感」呢？網路鄉民常常譏諷「台灣沒文化」，難道真是如此嗎？

有趣的是，在提問時，我們反而得以知道其他國家對台灣有什麼好奇。印度同學連番提問：棒球為什麼對台灣重要？我們的兵役制度如何？甚至問到了太陽花運動——沒想到印度的大學生也知道這件事！

我靈光一閃，借了他們的電腦，播放YouTube上的〈島嶼天光〉影片，偏偏他們設備沒辦法擴音，正苦惱該如何是好時，一位團員突然直接清唱，志工隊的大家也一個個加入，合唱迴盪在會議室裡，彷彿帶著大家回到青年衝進立法院的那段時間。

那時候我忽然理解，雖然台灣是這麼一個認同複雜且多元的國家，然而我們所共同經歷過的——無論好與壞，以及我們所共享的民主，就是台灣的文化。

在最熟悉的家鄉落地生根

儘管我土生土長於台灣，可是真的「落地生根」，是在我到國外繞一圈回來以後。回頭拾起那些被我遺忘的童謠，聽不同族群的歌、讀不同族群的文學，也更認識自己家族故事——同時也是台灣的故事。

當這些歷史、社會與文化成為我生活的一部分，無關我的族群身分，它慢慢形成了「台灣認同」。現在的我，可以興奮地向國外的朋友推薦阿爆的〈Thank You〉、閃靈的〈暮沉武德殿〉、蔡依林的〈玫瑰少年〉，也深愛任何記錄下台灣歷史的音樂、舞蹈、文字與禮俗。走過一趟旅程，從心虛、自卑到自信，我才理解到台灣的不單一、對多元的擁抱，正是我們的特色，而我深深以此為傲。