深夜，颱風真的來了，大雨驟降。聽到媽媽起身至陽台收衣服的聲音，我也趕忙跟過去。風勢雖然小，雨勢卻漸漸大了起來，不斷打進陽台內。在昏暗的夜燈下，我沉默地接收著媽媽從竹竿上攏下來的衣服，她卻驀地停止了動作。

我詫異望向她，她一動也不動地注視著對面大廈，臉色變得蒼白。我循著媽媽的視線看去，搞不清她究竟是見到了什麼？

「妳沒看到那戶唯一亮著燈的人家，陽台上掛著什麼東西嗎？」

我把目光移到她指的大廈，心中一怵！

「那是什麼？」其實我早就明白這問題的答案。

一名穿著紅色長袍的人，雙腳離地、低著頭背對我們，垂吊在那戶人家的陽台上；也許為了輕生，他特意點亮了燈方便行事。那人紅得惹火的袍子，在橘亮的燈下發著暈眩的光芒，身子跟著愈來愈強勁的風勢前後飄搖，垂著脖子的頭像上了架的雞脖子，左右搖晃，看得我們起雞皮疙瘩。

「快去報警……」媽媽催促我進屋打電話，從沒報警過的我卻猶豫地僵在原地。

就在媽打算自己撥號時，一陣強得幾乎把我們給吹下五層樓的風，也把那具上吊的屍體吹得轉身，吹得面向了我們－－母女同時驚聲尖叫、抱在一起，卻也因此發現，原來那只是件紅色雨衣，而低著的頭，是一頂西瓜皮安全帽！