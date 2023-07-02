鄭開翔／炭烤放屁豆
這個炭烤豌豆的攤子營業了五十年，目前主要由老闆的孫女主掌，是許多基隆人的童年記憶，在地人又戲稱為「放屁豆」。
攤子上稱得上「招牌」的東西，只有一張A5大小不到的瓦楞板，歪斜的手寫字寫著「古早味烤豌豆，一包五十元」，但顧客也不需招牌，因為遠遠就會先被攤子上堆積成山的豌豆、充滿年代感的老舊火爐，以及方形鐵籠所吸引，這都是在別處從未看過的風景。
泡過鹽水的碗豆放進特製的方形鐵籠，在火爐上炭烤，鐵籠要不時翻轉與傾斜，才能讓豌豆均勻受熱，炭烤完的豌豆會先放在一旁的保麗龍盒裡保溫。
為了嘗鮮，我也買了一包，原以為炭烤豌豆的口感應該是堅硬的，但經過炭火烘烤的豌豆表皮有點脆，豆子本身是軟的，吃起來帶有點鹹味，一顆接著一顆相當順口，很適合追劇的時候吃。
至於叫「放屁豆」的原因，許多人認為是因為豆類食物吃了容易放屁而名之，但我問過老闆，老闆認為是因咀嚼時的口感相當彈牙，咬下時會有「啵」的感覺。不論是哪個原因，這個詼諧的名稱已吸引許多朝聖嘗鮮的民眾，並使得這個飲食記憶更深刻地留在顧客的心中。
●摘自遠流出版《百攤台灣》加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言