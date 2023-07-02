這個炭烤豌豆的攤子營業了五十年，目前主要由老闆的孫女主掌，是許多基隆人的童年記憶，在地人又戲稱為「放屁豆」。

攤子上稱得上「招牌」的東西，只有一張A5大小不到的瓦楞板，歪斜的手寫字寫著「古早味烤豌豆，一包五十元」，但顧客也不需招牌，因為遠遠就會先被攤子上堆積成山的豌豆、充滿年代感的老舊火爐，以及方形鐵籠所吸引，這都是在別處從未看過的風景。

泡過鹽水的碗豆放進特製的方形鐵籠，在火爐上炭烤，鐵籠要不時翻轉與傾斜，才能讓豌豆均勻受熱，炭烤完的豌豆會先放在一旁的保麗龍盒裡保溫。

為了嘗鮮，我也買了一包，原以為炭烤豌豆的口感應該是堅硬的，但經過炭火烘烤的豌豆表皮有點脆，豆子本身是軟的，吃起來帶有點鹹味，一顆接著一顆相當順口，很適合追劇的時候吃。

至於叫「放屁豆」的原因，許多人認為是因為豆類食物吃了容易放屁而名之，但我問過老闆，老闆認為是因咀嚼時的口感相當彈牙，咬下時會有「啵」的感覺。不論是哪個原因，這個詼諧的名稱已吸引許多朝聖嘗鮮的民眾，並使得這個飲食記憶更深刻地留在顧客的心中。

●摘自遠流出版《百攤台灣》