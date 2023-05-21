李月治／幫我照胃鏡的年輕醫師

拜讀繽紛版〈診間裡的年輕人〉一文，讓我想起幫我照胃鏡的醫師。

所有健康檢查項目裡，最讓我顫慄的就是照胃鏡，偏偏我有胃食道逆流加上輕微胃潰瘍，照過好幾次胃鏡，又捨不得自費選擇無痛的，總想著忍耐五分鐘就可省下三千多元，那就忍忍吧。

我承認自己有名醫迷思，看病時不喜歡找年輕醫師，擔心經驗不足。那次幫我照胃鏡的是個看上去只有二十歲出頭的醫師，我心裡嘀咕，他是實習醫師？住院醫師？怎麼會讓這麼年輕的醫師來幫我照胃鏡？技術可靠嗎？

本來就很害怕的我比以往更加緊張，躺在診療床上像隻待宰羔羊瑟瑟發抖，儘管護理師在旁安撫，要放鬆、要深呼吸，我仍因為過度緊張，完全無法配合。不舒服加上內心抗拒，後來我竟伸手把管子拉出來，嚇得醫師連忙說這是危險動作，千萬不可……好不容易照完胃鏡，我的眼淚也飆了出來。

回診時，忍不住向門診醫師抱怨，怎麼會讓一個二十出頭的住院醫師幫我照胃鏡？現在喉嚨還在痛。醫師聽完笑得前俯後仰，然後說：「他是主治醫師，只是長了一副娃娃臉，其實已經三十幾了，照胃鏡很有經驗的，是妳太緊張了。」在他開朗的笑聲中，我的怨懟頓時煙消雲散。唉，我不僅有名醫迷思，還以貌取人，害人害己，實在不該。

後來因胸悶看心臟內科，我決心打破迷思，掛了名醫隔壁的年輕醫師的號。在病人不多的門診，醫師問診十分認真，又像鄰家小孩親切，當天就幫我檢查了心電圖、心臟超音波、胸部X光三個項目。俗話說：「先生緣，主人福。」信任是一種力量，當遇到診間裡的年輕醫師，給予信任，在互信互愛的基礎上，或許會換來意想不到的福氣。