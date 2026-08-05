陳牧宏／白色時鐘說現在是4點54分

悉達多扭開收音機

（囈語，窸窣，沙啞，啜泣……

收訊不良）





吟遊詩人雪地的足印

教堂 丘陵中斷的

小夜曲棕髮少女船帆暮色中

的聲音和氣味





●

一九八九，一九四七，二○一四

時間多麼粗礪

舌頭承受得住嗎？





幾個字

尤其咬舌：公理，夢，四十三，明天。





心死的時候

眼瞳還活著

雲朵，噴射機，烏鴉，太陽，梅雨 ，詩句……

都活著，活得更好





●

深奧

與淺薄的泥壤裡

蟬骸蛙屍，橡實和栗子，蚯蚓





我翻攪著，以鋤以鍬，雙手

鬆動死亡與生命

的盤根糾結

搗土，舀土，曬田，除雜草，作畦





●

意志的

重量就在那裡

安放好，凹陷下去，不說話

銅缽，木桶，多肉植物，藥師佛





重量從那裡移動

到這裡，這隻斑馬，那隻斑馬，野貓

陶甕，屁股

重量在天空壓出轍痕

麻雀飛來竄去





●

我用眼眶，

鼻孔，耳道，肚臍，貓抓的傷口，顱骨

盛滿雨和露水





我拽著死亡

我被拉著前進，去向未知。





我什麼都沒有穿

又紅又軟

赤裸裸，直面著疑問





天大的疑問

芥子的疑問





●

為什麼December有二十億

你為什麼不帶兩百箱





eagle寫一次

綠豆湯圓寫兩次





天仁茗茶穿粉紅色

媽媽消失不見了





廣島為什麼投兩顆原子彈

白色時鐘說

現在是4點54分



