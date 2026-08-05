陳牧宏／白色時鐘說現在是4點54分

聯合報／ 陳牧宏

悉達多扭開收音機

（囈語，窸窣，沙啞，啜泣……

收訊不良）


吟遊詩人雪地的足印

丘陵中斷的

小夜曲棕髮少女船帆暮色中

的聲音和氣味


一九八九，一九四七，二○一四

時間多麼粗礪

舌頭承受得住嗎？


幾個字

尤其咬舌：公理，夢，四十三，明天。


心死的時候

眼瞳還活著

雲朵，噴射機，烏鴉，太陽， ，詩句……

都活著，活得更好


深奧

與淺薄的泥壤裡

蟬骸蛙屍，橡實和栗子，蚯蚓


我翻攪著，以鋤以鍬，雙手

鬆動死亡與生命

的盤根糾結

搗土，舀土，曬田，除雜草，作畦


意志的

重量就在那裡

安放好，凹陷下去，不說話

銅缽，木桶，多肉植物，藥師佛


重量從那裡移動

到這裡，這隻斑馬，那隻斑馬，野貓

陶甕，屁股

重量在天空壓出轍痕

麻雀飛來竄去


我用眼眶，

鼻孔，耳道，肚臍，貓抓的傷口，顱骨

盛滿雨和露水


我拽著死亡

我被拉著前進，去向未知。


我什麼都沒有穿

又紅又軟

赤裸裸，直面著疑問


天大的疑問

芥子的疑問


為什麼December有二十億

你為什麼不帶兩百箱


eagle寫一次

綠豆湯圓寫兩次


天仁茗茶穿粉紅色

媽媽消失不見了


廣島為什麼投兩顆原子彈

白色時鐘說

現在是4點54分


加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩 教堂 梅雨

延伸閱讀

幾米／空氣朋友

陳牧宏／白色時鐘說現在是4點54分

羅毓嘉／當我們再次說起死語

施清真／為保羅．奧斯特而寫──席莉‧胡思薇《幽靈故事》

猜你喜歡