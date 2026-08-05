陳牧宏／白色時鐘說現在是4點54分
悉達多扭開收音機
（囈語，窸窣，沙啞，啜泣……
收訊不良）
吟遊詩人雪地的足印
教堂 丘陵中斷的
小夜曲棕髮少女船帆暮色中
的聲音和氣味
●
一九八九，一九四七，二○一四
時間多麼粗礪
舌頭承受得住嗎？
幾個字
尤其咬舌：公理，夢，四十三，明天。
心死的時候
眼瞳還活著
雲朵，噴射機，烏鴉，太陽，梅雨 ，詩句……
都活著，活得更好
●
深奧
與淺薄的泥壤裡
蟬骸蛙屍，橡實和栗子，蚯蚓
我翻攪著，以鋤以鍬，雙手
鬆動死亡與生命
的盤根糾結
搗土，舀土，曬田，除雜草，作畦
●
意志的
重量就在那裡
安放好，凹陷下去，不說話
銅缽，木桶，多肉植物，藥師佛
重量從那裡移動
到這裡，這隻斑馬，那隻斑馬，野貓
陶甕，屁股
重量在天空壓出轍痕
麻雀飛來竄去
●
我用眼眶，
鼻孔，耳道，肚臍，貓抓的傷口，顱骨
盛滿雨和露水
我拽著死亡
我被拉著前進，去向未知。
我什麼都沒有穿
又紅又軟
赤裸裸，直面著疑問
天大的疑問
芥子的疑問
●
為什麼December有二十億
你為什麼不帶兩百箱
eagle寫一次
綠豆湯圓寫兩次
天仁茗茶穿粉紅色
媽媽消失不見了
廣島為什麼投兩顆原子彈
白色時鐘說
現在是4點54分