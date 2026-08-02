謝博霖／在蹭與不蹭之間的漢字生存之道

俗話說：「酒香不怕巷子深。」然而即使是李白 這麼香的酒，也還得要「但願一識韓荊州」。放到現在，影片頻道主各種合作與導流，也一再說明與其單打獨鬥，不如互「蹭 」互助。

在漢字 的世界裡，有些字作為個體戶無人聞問，蹭上其他字反而順風順水。如「尌」，這個字讀同「樹」，現在已經罕見單獨使用了。本義是用手植樹，以「豆」為聲符，「寸」是手形變化，「士」是「木」形演變。《說文解字》說：「尌，立也。」其實就是現在說的「樹立」。「尌」雖沉寂，但它蹭出了「廚」與「樹」，就遠比自身要熱門常用得多。

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▋蹭字單飛反而紅

雖然「蹭」在現在用法中總像是要巴著別人大腿、占人便宜的卑微模樣，但就這個「蹭」字的由來可是恰好相反，不僅不想跟人合作，還單飛出新的旅程。

根據學者孫琴的研究，「蹭」最初的意義與現在所謂「沾光」、「白占好處」等意思沒啥關係，甚至也不單獨使用。在唐代詩文中，「蹭蹬」連用表示失道、難行的意思。雖然在《說文》中，「蹭」有單獨出現，不過它是後來才拿到入場券的「新附字」。所謂「新附字」，是宋太宗命徐炫校定《說文》時，當時補充的一批新字，這當中就有一些是東漢到北宋之間新產生的字。而為了不與原本的字相混，列在最後，稱為新附字。「蹭」與「蹬」當時還沒法分開，兩個字當時的解釋都是「失道也」。

到了元代，「蹭」才與「蹬」分手，彼此發光發熱，反倒要比「蹭蹬」合體時更有流量得多。在「蹭」走出自己的路後，產生出了「拖延」、「磨擦」這類意思。事物之間磨蹭，難免要沾點對方的東西，可能進一步衍出了現在熱門的「占便宜」的意思，這關係頗類似於揩油、沾光這類詞語。

▋變形轉聲異世界

在漢字中也有很多這類拆夥各自單飛的現象，像是「气」與「乞」，就是一組堪稱次元切割刀式的完美分家。先說為什麼這裡要寫簡化字，實際上「气」才是真正的「氣」的本字，反而我們使用的「氣」，底下有個「米」，它的本義不是氣流，而是「請客吃飯」的意思。「气」這個字其實還保留了甲骨文的寫法，上下兩筆分別是朝上、朝下的氣流，在甲骨文裡，「气」就寫得像小時候畫三條線表達風吹的樣子。後來古人拋棄了「气」字，反而借用了「氣」來表達氣流。

那「气」為什麼又與「乞」有關係呢？首先，這兩個字不僅字形很像，讀音也很接近，在甲骨文的時代，就經常借用「气」表達「乞」（要求索取）的意思。後來「乞」想與「气」拆夥了，於是「乞」就把「气」的中間一畫省略，另立門戶，流傳至今。

除了修改筆畫拆夥，也有明明外形很接近，卻讓人感覺不到他們之間關係的神奇分家術。像是「鴉」這個字，乍看之下不像是分家出來的字。然而，如同「雞」與「鷄」僅只是隹、鳥互換，「鴉」與「雅」以前也是一家人。《說文》有「雅」而無「鴉」，又說：「雅，楚烏也。」鴉、雅本是同字，只是烏鴉與典雅這兩個詞義後來想分家了，於是透過隹、鳥抽換，一邊一國，從此各過各的。

更扯的分家狀況還有在「鴉」字裡面的「牙」，以「牙」為聲符的「邪」，也是分家分得藕斷絲連的一個字。以前有部劇《琅琊榜》，有的人讀狼牙，有的人讀成狼爺，這是古音變化的緣故，卻也反映出從「邪」分家出來的一個字：「耶」。中國古書中經常有句末疑問詞「邪」，由於「邪」經常有人寫成「耶」，於是古人就順水推舟，讓邪惡歸邪惡，語氣詞歸語氣詞。

▋「似」曾相「佀」超展開

雖然講了很多漢字中分家的現象，但就像跟同學約烤肉一樣，我蹭你的肉，你蹭我的吐司，豈不美哉？象形字蹭上聲符，假借字蹭上意符，都能補強自己的短板，轉生為既能標音又能表意的形聲字。

像是近期經常出現的怪字：「佀」，這個字左邊的「人」還認得，右邊的「㠯」（上端本不封口，異體則上下都封口）大家可能就很陌生。其實呢，這個字就是「似」，只是把最右邊的「人」給省略掉了。《說文解字》裡，「似」就寫成「佀」形。

好端端的，為什麼「似」要寫成「佀」，這個「㠯」又是什麼東西呢？

這一切的萬惡之源，都要源於甲骨文的「以」字，今天我們寫的「以」，右邊是個「人」，左邊是個「厶」。「以」這個字像一個人手提著圓圈圈狀的提袋的樣子，本義就是提著、帶著，引申就是率領、使用等等意思，如「以身作則」就是用這個詞義。

在甲骨文時期，人們有時只寫那個提袋，省略掉那個「人」。這個浪跡天涯小包包當時寫得有點像現在的「６」，到了小篆，再將這個「６」上端往左邊彎曲，就成了「㠯」。簡單說就是，「㠯」就是「以」，是省略了提袋之人的簡化版本。

這下「㠯」是分家了，但顯然它今天是個冷僻到不行的字，並沒有成功，於是它開始它華麗的蹭字與被蹭之旅。首先，「㠯」先蹭上了「口」。前面說過，「㠯」就是「以」左邊的「厶」，於是轉生為「台」。這下可是看懂了，但先別急，這個「台」再繼續蹭上其他意符，構成了「始」、「飴」、「貽」與「怡」這些漢字。

蹭人者，人必蹭之。在這之後，有個表示高出地面概念的「臺」字，因為與「台」字在古代聲音相近，古人又懶得寫筆畫較多的「臺」，於是就用「台」替代了「臺」，成為「臺」的簡體。這種關係類似於今日簡化字以「斗」為「鬥」，以「丑」為「醜」，以「后」為「後」的狀況，也就是用筆畫少的音近字替代筆畫多的字。

但筆畫少可不是萬靈丹，「蹭」別人的字形，表自己的意思，還省下了筆畫。這看似划算，卻也埋下誤讀與疑惑的種子，有時反而還要花腦筋思考上下文才分辨得清楚，真的占到便宜了嗎？蹭字雖然好，但拆夥有時更能清楚表達，漢字就在這場拆夥與蹭合的拉鋸裡，一路尋找書寫與閱讀的平衡點。