有時候我們說，某些人很會蹭，說的時候很容易，因為是在批評 別人嘛，當然輕鬆寫意，彷彿對方就是在占便宜，好像對方就是得到原本不該他得的聲量，當我們這樣說時，宛如我們自己就是位不蹭者，清新脫俗明亮鑑人。但宛如終究只是宛如。

仔細想想，就這時代而言，說不定蹭是種必要，才跟得上最新的話題，批判最近發生的事，讓人有種我們在影響世界的錯覺，也才賺得到社群流量 ，「蹭」因此成了許多人的流量密碼、謀生工具。

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說真的，如果你問我這做廣告 的，其實很多時候，我們確實要去了解當代的潮流趨勢，然後從中去創造更巨大的效益，廣告常在談earned media、earned benefit，就是你賺得了媒體報導，你賺得了怎樣的一個效益，那多多少少也是蹭的意思，甚至你的KPI、你的表現評估都被擺在看你多會蹭、擺在你多有能力蹭、擺在你是不是比別人更會找那個趨勢。

畢竟，整個時代的變化、局勢的流動，有時候大到我們一般人無法抗衡，你得順勢而為，蹭彷彿是當代的顯學。

現在的狀況是你被迫得蹭，你被迫得跟上最新的潮流，你被迫得想辦法在還來得及之前追上，但追趕過程裡頭，應該有很多不安心不安穩的感覺吧？

譬如說，我講一個很簡單的，你敢說我們不是在蹭AI嗎？是啊，AI應該不是我們當中的朋友們所創造的，但你現在被迫得要使用它，那如果用剛剛那樣的說法，你得到原本不屬於你努力所得來的東西，那會不會也是一種蹭呢？還有，它是個不斷在發展進化的概念，於是，你今天蹭不完，你明天蹭得心急，蹭到都有點不太敢去睡覺，怕一覺醒來，自己被拋下了。

嚴格說來，誰不是在蹭呢？只是蹭得心苦。

▋衝浪者與受苦者

有時面對當紅的話題，更是心苦。

想像那是一個大海，大海裡頭有浪，你在浪來的時候，從衝浪板上站起保持平衡，站在浪頭上，然後趁著這個浪往前，靠著這個浪的力量多前進個四公尺、五公尺，風頭浪尖，意氣風發，你是一個surfer，你是一個衝浪者。

如果不是呢？

你誤估了浪頭，被浪打得頭破血流，甚至一路打到海底去，頭撞到了不知道是誰留下來的海底垃圾，那很有可能是你自己之前留下的。痛得半死的同時，你還未必知道哪一邊是上面，哪一邊是下面，你拚命的想要往水面上游去，想要試著呼吸，結果方向錯了，upside down那就空間迷失；你往水底下去，你離可以得到空氣的水面更遠了，那也許此刻你不是個surfer衝浪者，你會變成suffer受苦的人。

蹭對了，衝浪者；蹭錯了，受苦者。

蹭對的衝浪者，誤以為是自己厲害，風雲人物，其實風雲的是時代；蹭錯的受苦者，誤認自己受苦受難，天大委屈，再被他人放大檢視，苦難加倍，其實只是另一個被蹭的素材。

忽上忽下，患得患失，怎麼想，都不太舒適。我這舒適，還是用台語說的，四序（sù-sī）。

▋蹭的創意

我想起剛結束的世界杯，官方單位要求若沒有贊助FIFA，那它就不讓你商標或者logo露出。而在美國很多比賽場地，原本是美式足球場，球場原本就冠名，上面大大寫上品牌的名字，但因為FIFA的要求必須要遮蔽住，要蓋起來。

這好像是一個非常殘酷的商業現實，其實FIFA也是從贊助獲得金錢，而且是非常大筆的贊助，它舉辦比賽為了賺錢，賺錢好讓它這個組織繼續運作，甚至它也會發送獎金，如同各位知道，就算是季軍賽，參與的隊伍至少都有三千萬美金的獎金，所以是一個非常鉅額的經濟行為，在這樣的經濟行為底下，沒有付出的人，它不能讓你得利，這就是局勢，這是一個無法抗衡的局勢。

但是有些人會有聰明的作法，譬如說有一個球場，它是Gillette吉列刮鬍刀贊助的Gillette Stadium，那怎麼做呢？

規定它必須要被遮蓋起來，但沒有規定用什麼材質，於是聰明的人們用巨大像是白色的刮鬍泡，把品牌名蓋起來。當人們看到一個球場上面有大大的像刮鬍泡東西的時候，你當然會心一笑，馬上聯想到品牌，而你如果是不明就裡的外地人，一定會問說：「欸？為什麼這個球場上面有刮鬍泡？」那麼人們就會告訴你，這是吉列球場，這麼一來不就反而創造了被討論的機會嗎？

那你會說Gillette它在蹭嗎？對，它當然是蹭，可是它某種程度是帶點幽默的蹭，它是有idea的蹭，它帶點自嘲意味的蹭，就是被要求這樣做，但微笑著做，然後在做的同時，反而讓品牌被討論。原本是被禁止的，卻因為那禁止，反而讓自己的品牌更多的被討論，我覺得這就是創意啊。很可愛，在這動輒辱罵的時代。

▋蹭的美學

這讓我有個學習，我覺得這樣的蹭法，似乎有一種可能的解脫，面對一個議題時，不必老是站在某個道德制高點批判別人的錯，快速粗暴的用尖銳的言語罵人，急切表達自己絕對的立場，而是幽自己一默，給彼此留點餘地。

我作為一個老在犯錯的人，更是提醒自己，與其說別人不好，不如說別人的好。是這樣的，創造仇恨或許可在短時間吸引目光，但你罵別人罵得爽歪歪，恐怕個人的德行也要跟著高超的標準水漲船高，不斷抬升自律的水準，只是這樣的結果，恐怕水位過高，隨時可能把自己給溺斃。

我猜，若真要蹭，不如多注視別人的美好之處，多多讚美，講好的，不講壞的。你以為人家不好的地方，其實有人家無奈之處，但你的資訊來源必然不足，遲早翻船。可你講人家好的地方，就算背景資料不足論述不周全，人家總是有那份好的初心，值得效法。

你望見，那就是塵世裡的美好百合。

久而久之，常接近美的事物，好像你也沾染了一點美學素養，就像我活得一點也不漂亮，但結交好的朋友，這樣看起來，我在這幅畫裡，儘管只是背景人物，也勉強蹭得到一點美好作品的邊，就算只是個邊角料。

我媽媽常說，哭也是一天，笑也是一天，那麼，當時代要求我們一定得蹭的時候，我們可不可以蹭得有我們自己的樣子，我們可不可以蹭得帥氣一點、可愛一點、幽默一點、有創意一點？

蹭是摩擦，讓摩擦造成的不至於讓我們擦傷，反而藉由摩擦產生的熱，帶來火種，創造更巨大更美麗的火花。

說起來，鑽木取火也是在蹭啊，但蹭的結果，會不會美得更有意思呢？

我勉強稱之為「蹭的美學」。

這是我想的，當然我很可能想錯，畢竟，我也只是在蹭「蹭」這個主題吧。