敲破時就感覺不對，整顆蛋晃晃的，太軟了，從裂縫可以知道蛋白還未完全凝固，裡面就不用說了。可是蛋已經敲破，得吃。我開始剝蛋，儘管沖過冷水但殼還是沾黏，因為還未熟透啊。蛋被我剝得不成蛋形，索性整顆對半分開，稀哩呼嚕用吸的。

一邊吸一邊想，怎麼會這樣？「這次蒸也是跟上次一樣的時間啊……」啊，可能是蛋退冰得不夠，從冰箱裡拿出就直接蒸了，我偷懶，想省幾分鐘的時間。看著剩下的那些蛋，這下得再來一次。

重煮要煮多久呢？上次剛剛好超完美是蒸十五分鐘，跳起來悶一分鐘，蛋白完好熟透蛋黃七分熟還透著一點膏狀。「現在已經半熟，再蒸個五分鐘應該就足夠吧……」我再來一次。電鍋跳起來後，我自信滿滿地將蛋沖水，再敲一顆蛋。

欸，怎麼還是搖晃晃的？

所以說，時間不是這樣計算的？不是前面已經蒸過十五分鐘，就可以直接略過前面的那些直達內裡？每次都得重新從表面進去是嗎？好像是這樣。我停下來，查了熱傳導的原理。明明國高中應該學過的東西，沒落實到生活中就像沒用的知識一樣。

外部快速升溫，可是蛋心還沒有被加熱到，溫度還沒有傳到蛋心那邊，熱還沒有傳到蛋心那邊。要先從蛋殼表面，然後蛋白，然後蛋心。溫度不是線性的，越靠近中心，升溫越慢。

我讀著熱傳導，彷彿感受著愛傳導。不是外邊的水咕嚕咕嚕，心也跟著咕嚕咕嚕。最裡面的東西很慢，要慢慢透進去。就算進去了還是不能馬上打開，要保護溫度，讓溫度慢慢滲入，讓流來流去的心，漸漸成形，漸漸穩定。

有殼的時候，沒有那麼容易進到心裡喔。要有時間，要等時間。