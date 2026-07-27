2026年6月26日「星期五的月光曲」文學沙龍由梁莉姿與沐羽對談，主持人白樵 從本月「文學相對論」中作品外譯的主題切入，邀請兩位香港 作家講述在各國宣傳作品的經歷。

梁莉姿前陣子赴美參與作家節，在公園中主講時，她一面留意聽眾的去留，一面思考如何呈現自己。另一場在酒吧舉辦的分享會，則因聽眾多已讀過作品，對話十分深入，場面小而溫馨。前往大學交流時，她期待理解學生如何看待作品描寫的香港社會運動，也討論面對體制時，對自由的爭取與表態。

沐羽在日本飛地書店感受到濃厚的社區氣氛，並向當地移民 介紹《代代》中的移民段落；在大學中，他則發現國際學生對香港認識並不深。抵達馬來西亞，沐羽認識了「馬華文學」以外的「華馬文學」──馬來西亞華人以多元語言書寫的文學，當地亦有繁體中文的台灣出版品。

白樵提問，在台灣出版以香港為背景的作品，如何拿捏粵語的使用？外譯時是否有所調整？梁莉姿表示，出版《日常運動》時，她曾與編輯討論是否將粵語「士多啤梨」改為「草莓」，最終仍決定保留在地詞彙。她也感謝英文版譯者Jennifer Feeley的細緻，翻譯中國出生、後移居香港的角色姓名時，譯者總能兼顧歷史與語境，與她斟酌應採用何種拼音系統。

二十世紀中葉，香港報刊盛行「三及第」書寫模式，融合書面語、文言文與粵語，反映多元文化。沐羽創作時也喜歡混用不同語言，《煙街》中粵語主要用於情緒表達與人物對話，《代代》則進一步將其融入敘事。沐羽表示，書面粵語極難翻譯，曾見譯本使用粗體、斜體或改變拼寫方式以區隔華語。然而，不同語言並不對等，粵語更不是寫錯字的華語。梁莉姿補充，亦曾見兼採英式、美式英語風格的翻譯模式。

朗讀環節，梁莉姿以粵語與英文朗讀〈阿妹〉，沐羽則以粵語帶來〈想過的日子〉。沐羽說，言叔夏與楊佳嫻是他的散文啟蒙，來台後學習寫作「抒情散文」，卻發現「沒有那麼多情可以抒」，自己的「情」都放在小說中。對沐羽而言，散文用於梳理事情，小說則能提問與創造，將難以梳理之事寫成故事。

梁莉姿坦言，自己仍無法書寫有關香港的散文，因為尚無法直面記憶，也不願讓作品沉溺於情緒。小說保有的曖昧性，便成為唯一能包裹過往拉扯與痛苦的容器。此外，她至今已累積六、七十首詩作，但完成作品本身便已足夠，那些不打算發表的詩，反而能容納情感，藉以理解離散狀態下的自我。

沐羽大學時期，香港流行魔幻寫實小說，但他寫作時更傾心於寫實主義，注重呈現人物在現實世界的掙扎。梁莉姿首本小說以實驗性筆法處理香港的無根性，但看見社會運動之後浮現的矛盾，使她無法再以從前的寫法承載日常，進而轉向寫實。如同不同食材有相應的料理之道，每種題材也有各自適當的表達方式，梁莉姿近作不願受限於在地脈絡，故又跳脫寫實。

梁莉姿說，身處安全的環境，自然能夠暢所欲言，而一旦習慣壓抑，表達真實情緒亦會變得困難。她認為，寫詩可以既抽象又寫實，如同以加密語言自我表述。若有一天內心足夠強大，或重新建立對環境的信任，或許便能寫作散文。

星期五的月光曲 台積電文學沙龍132 新時代出版術 朗誦作家：陳夏民、dato 主持人：黃思蜜 時間：7月31日P.M.7:30-9:00 台積電文教基金會、聯合報副刊、孫運璿紀念館╱共同主辦 地點：孫運璿科技‧人文紀念館（台北市重慶南路二段6巷10號，捷運小南門站3號出口） 免費入場，歡迎聆賞！ 孫運璿紀念館臉書同步直播，歡迎上網收看！