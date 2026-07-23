夏樹／宛如走路的日落河

眼前的樹，已經風動一下午了，這棵，這棵，還有遠一點的那棵，高的，矮的，不高不矮的，風吹來就一起舞，海藻與波浪。

在樓下社區交誼廳，一個人看書，是枝裕和，《宛如走路的速度》。有一篇是枝裕和提到拍電影《奇蹟》有句台詞：「世間也需要沒用的東西，如果一切事物都必須有其意義，會讓人喘不過氣來。」

是的，這樣一個風吹樹動的下午，還挺沒意義的，但卻很美麗。

喜歡坐這裡，落地大窗在前，綠意正濃，風就這樣動。樹上，松鼠跑著跳著，樹下，粉頸鳩，喜鵲或八哥，跨著步，走過來，走過去。但若是虎斑貓一來，鳥獸都急急散了。後窗一面，小小無所遮蔽的草地，太陽太大，老半天了，遛小孩的阿公阿嬤也懶得動，只有熱氣的影子像狗。

就這樣等著，等天色再淡一點再暗一些，收拾好東西上樓，進到家裡，拉起捲簾，下午最後一抹陽光，斜出一道又一道的窗格，灰線條，麥金色。如果我變小，就可以在木地板上跳格子了。

此時此刻，窗外有河，河上的落日，很美很美的，慢慢滑落。由赤金，到淡橘，最後通紅，火得波光瀲豔晚霞嫣酡。每天看，不覺得什麼，幾天不見，日落，偏了一點，從河左岸，移到河中間，日腳遲遲，但一定有在走，夏天還沒過，就到我看不見了這邊的河。

逝者如斯，如風中彩蝶，如海上扁舟，每一次都是初見，宛如走路的日落河 。

知道為什麼莫內的黃昏在海上會點點點了，知道梵谷的〈夕日柳梢頭〉為何光會放射，自從看過侯麥電影，行走的心就有了綠光與我。每個人眼裡，時間的流速都是不一樣的，這樣等候，無聊到最後美麗得不得了，是居家過日子的最高境界了。