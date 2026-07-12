蘇紹連／從十七八到七八十（下）

五、消失、復出、展開

我在《詩人季刊》第四期（1976年一月）發了一篇〈舉目望蕭蕭〉的組文，並釋出蕭蕭多封寫給我的信，文末最後一句呼喚：

蕭蕭，你在哪裡？

不只在詩刊，亦在報紙廣告欄以同樣這句話刊登尋人啟事。那是為了什麼？

那是因為1975年十月那期的《龍族詩刊》，有位作者黃龍為了蕭蕭退出龍族已過三年的事，還要發表汙辱蕭蕭人格的文章。十一月中我寫信給蕭蕭詢問，但蕭蕭沒回信，就特地去員林找他，才發現他已在兩個月前搬家，沒留新地址。

那時，失去了音訊，我是極度著急與憂心的。

幸而，在《後浪詩刊》和《詩人季刊》的十多年之間，蕭蕭並沒有真正消失，他是在忙著建構他的詩史大業願景。

1974年，回鄉後的蕭蕭與謝秀宗籌備成立「大昇出版社」，擬定出版兩種叢書，其一是「大昇叢書」，其二是「後浪叢書」。很快的，當年便出版了由蕭蕭和沙靈編選的《現代詩三百首》一書。由此萌生蕭蕭開啟編詩選的心念。

1974年，蕭蕭榮獲「創世紀詩社創立二十周年詩評論獎」，我得創作獎，同時得獎者四人，另兩位是張漢良、季野。當年我二十六歲，意氣風發，生平第一次得到的詩獎。

1977年，沉潛的蕭蕭，他的第一本現代詩評論集《鏡中鏡》問世，由幼獅文化公司出版，此書是為奠基蕭蕭詩學評論之作，三年後，另一本論著《燈下燈》由東大圖書公司出版，此後，蕭蕭一系列的現代詩學論著不斷地產生。

1980年，蕭蕭與張漢良共同編著《現代詩導讀》五大冊，和楊子澗編著《中學白話詩選》。1982年，蕭蕭第二本詩集《悲涼》由爾雅出版，1983年散文集《來時路》亦由爾雅出版，同年，與鄭明俐合編《今生之旅》散文選四冊，由故鄉出版，到1984年，蕭蕭主編爾雅出版的《七十二年詩選》。

這麼忙碌不斷絕的出書，三十多歲的蕭蕭幾乎已是當年詩壇最受矚目的詩學經營者。掌杉在「創社十周年紀念特刊」裡撰文說：

從《後浪詩刊》伸枝到《詩人季刊》發芽，蕭蕭始終都付予最大的關注。蘇紹連編《後浪詩刊》正覺無一依據時，他一直在背後支持與推進；當《詩人季刊》採輪流編輯而虛脫時，他乃積極地走到前面來投身與帶引，他，直是使這個詩社再展開生機的一股力量。

是的，蕭蕭是我的貴人，幫助後浪展開生機，也幫助我展開生機。

六、淘淘浪聲和蕭蕭風聲

1992年，「臺灣詩學季刊社」誕生，詩史開啟嶄新的一頁。蕭蕭和我皆是創社的同仁之一。然後，「臺灣詩學季刊社」旺盛的活力像不熄滅的火炬，一直照亮台灣詩壇的版圖。

詩社經營穩定，按期出版詩刊、舉辦活動。蕭蕭也持續他的現代詩學建構及參與活動，建構理論是書寫，詩學活動是推廣，累積非凡的成果。一部部著作源源而來，至2026年現今，蕭蕭的詩集及詩選集共將近三十冊，詩評論美學及詩史也已超過三十部，而我望塵莫及，守著家庭日常生活，僅僅寫寫詩、沉浸在網路及攝影裡。

與蕭蕭相識至今，再四年就達一甲子。近三十多年來風平浪靜，似乎變得淡遠，但其實仍是默默關懷，他會不時拉我一把、推我一下。他一定把我看得很重，而我或許老是輕視自己，覺得自己已遠遠落在後頭，有無存在均無所謂。

蕭蕭在許多評論裡寫著我，也在一些散文裡寫著我，有一天，我從彰化縣文化局網站「第九屆彰化縣磺溪文學特別貢獻獎得主」的介紹，才知道蕭蕭有寫了《47歲的蘇紹連，47歲的我》這本書，那歲數，正是為創建台灣詩學精神而努力打拚的年紀，而蕭蕭將兩人作為鏡像對照，是相互凝視中年的生命狀態和創作心境嗎？這讓我想起在龍族時期，蕭蕭寫一字一行的詩，我也寫一字一行的詩，洛夫說弄不清是誰的詩。我以一首詩〈比翼鳥〉調侃兩人「齊飛而都自台灣升空齊飛」，詩中仍用一字一行的形式書寫。

我和蕭蕭的詩，其實差別甚大。後來我們都不寫一字一行，也許那是當年的一種形式實驗。這個實驗，蕭蕭成功形塑了空白美學，一字一行也做到了空間無限延伸的境界和節奏。而我改去吸收古典精髓寫四言詩的實驗，以及回到創作散文詩的初衷，探索人性與現實的議題。蕭蕭的詩創作，一路走來，從悲涼到溫暖，從憂傷到療傷，從茶到禪，從情到悟，是很用心的依自我的抉擇發展自己詩作的特色。

創立「臺灣詩學季刊社」之後，蕭蕭創作的詩不斷結集，出版近二十本詩集。蕭蕭的創作傾向，除了繼續空白美學的詩風外，也努力寫禪詩集和茶詩集，並實際在生活中推廣，帶動撫觸心靈的風氣，可謂是現今時代一個擅於以大自然隱喻和生活品味寫詩，進而洗淨人心的詩人。2021年，蕭蕭七十五歲，榮獲「第四十二屆吳三連獎」文學獎，評定書上說：「世紀末以至於新世紀，他的詩回到東方，隨物有感，融會古典，發揚人文情志，冥思時間命運，以孤寂、靜悟的禪境形成風格特色。」

十七八歲初次接觸詩，到後浪時期的淘淘浪聲和蕭蕭風聲，一直為我所惦記，因我容易緬懷過去的知遇。而現今七八十歲，蕭蕭與我之誼，是淡淡的水浪和微微的風動，總是體現在見面時的眼神裡，這知遇之情，永遠存在。