賴鈺婷／那些我活過的證明

閱讀 Ia Genberg／著，林巧棠／譯《小事》（木馬文化 出版）

伊亞．茵貝里（Ia Genberg）的作品《小事》，談的是關係。人生中曾以為是大事，事過境遷後回想，一切彷彿如夢，說來無足輕重的種種。

猶如對往事的紀念，喃喃私語中回溯昔日片段。作者第一人稱的敘事，有一種娓娓道來，在高燒恍惚的情境中，意識流動穿越，重現往日時空的真實感。

整本書分為四個章節，分別以敘述者「我」生命中的四個人名為題。看似各自獨立的四個短篇，合而觀之，都有「我」貫串其間。曾經彼此關係緊密的戀人、摯友、親人，那些人物事件拼湊而成的記憶殘影，終歸是來來去去，荒謬而無奈的人生片段。

在《小事》裡，親密關係是流動的。「我」那成名的前女友約翰娜、深愛過的男子亞歷杭德羅、探索過相愛可能性的好友莎莉、受託尋找的失聯前室友妮琪、疏離陌生的母親比姬特。所有與我相遇，人物與事件的碎片，人我互動形成的關係，短暫如呼吸，卻在隱約不察中形塑為我無可迴避的生命底蘊。

彼此曾說過的話，曾做過的事，從命定般相識聚首，到此生不復再見，生死無涉的分離。終有一別的戀人，走著走著就失散了的知交。情感的純粹性，存在於當下的電光石火。生命的交會，屢屢伴隨摩擦、衝突，最終指向關係的終點。

《小事》沒有所謂的故事核心，沒有驚天動地的曲折情節。一段時光，一份情誼，一幕幕日常細節的顯影，看似瑣碎而無關緊要，卻鋪排織就了書中人物渺小的存在，彰顯了世上多數人同等汲營，卻庸碌平凡的人生。

那是生命中無可如何的碰撞與分離。每個分離的面貌，以不同形式結束的關係，或親近或疏遠，或撕裂或成全。一切有時而盡。

在人我關係裡，有些人一閃而過，有些人無預警留下綿長的傷害。光亮與暗影，煙花與灰燼。曾以為的生死契闊，並沒有想像中壯烈，取而代之的是戲夢一場的虛實恍惚。我們常活在自己想像的劇本之外，為了種種不如預期的愛恨而感傷。

作者透過《小事》指出常人看不透的生命真相：多數人其實過著「從來不知道哪一段生活才是真正主軸」的一生。

《小事》的關鍵詞是時間、關係、聚散。時間的多重摺疊特性，不知不覺形成過往的效應。那些與人相處的微小片段，不論好壞，情願或受迫，一切緩慢滲透餵養著自己的血肉，成為歡笑悲哭的細節。

我們害怕注視細節，怯於深入自己與他人的內心。逃避凝視生活幕後被封存的事件，總想維持表面的安好穩定。像小說中的人物，把殘缺的性格錯認為愛的盾牌，用自以為的抵禦，防衛自傷失望的暗影。

《小事》寫出了分離的本質，人我之間相遇留下的痕跡。從建立關係開始，隨著時光消逝，情隨事遷的共相。我喜歡篇章最後主角的領悟：「我明白到我所追尋的一切，其實都在這裡，在我內心，在圍繞著我的事物中……」

生命中來來去去的人，何其多？人生也就是一次次相遇與離散的總和。當一切「很快就太遲了」，《小事》的結語是：「而這就是為什麼我們必須竭盡全力。」

一切終有定數。一切都是活過的證明。追尋每一段關係的意義，重要的是，我在哪裡？