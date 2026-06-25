「拿到比利時 工作簽證那天，我對自己說，我跟這個該死的國家再也不要有關係了。」從黎巴嫩 機場出發時，M只帶了護照 和錢包，想把現金花完，找回來一張一千里拉鈔票，最後貼到比利時公寓的牆上，成為裝飾一種。除此之外，公寓裡的家具、衣服、生活用品全是新買的，一點黎巴嫩的痕跡也沒有。

為什麼這麼恨？教派凌越法治。政客長年掌權。十五年內戰後外戰不斷。每個原因M都可以說上好幾小時。六百萬人口的國家被殖民史、戰爭、族群分歧切割再切割，散成難以拼湊的碎片。外人聽了似懂非懂，M擺擺手：「懂了也找不到出路。我身邊的朋友都走光了。」

恨越沉重，掛念越深。每天早上他還是看黎巴嫩的新聞。離開之前他也參加過的抗議行動仍留在街頭。失業率繼續上行，通貨繼續膨脹。然後是港口爆炸。銀行限制提領現金。電力每天限時供應。能怨的對象太多──貪汙的政客、出兵的外國政府、死守教派分界的選民──只能用髒話收尾：「該死的地獄。沒有最壞，只有更壞。」

兩年後，又來了更壞的消息。M被公司裁員，工作簽證失效，喪氣幾天後，還是必須回那個他以為已經永遠逃離的地獄。牆上的一千里拉鈔票重新被取了下來。兩年間，貨幣貶值了接近一百倍，一千里拉能買什麼？「什麼也買不到，就是廢紙。」他把廢紙放進錢包裡，兩手空空坐上了回家的飛機。