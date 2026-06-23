【動漫詩優勝作】萊卡／春天病
你為什麼不問問神奇海螺呢？
如果那天沒有下雨
我們吃完香草布丁之後再做些什麼
我愛我所有的朋友，就算他們不愛我
你的內褲是黃色的
你沒有忘記我
你為什麼不問問神奇海螺呢？
美好的過去為什麼會漸行漸遠
有的時候，我就是好想逃離這一切
就算我不恨你，我還是超恨你
更討厭你頭頂上的帽子，因為
你一戴上它，就會消失一整天
你為什麼不問問神奇海螺呢？
怎麼可能會有人說出這句沒意義的話
我們不能重演歷史錯誤，造成了分裂
不然至少也要粉刷上新的顏色
垃圾臭嘛嘛，大雨嘩啦啦
那是我們徹底失敗的味道
你為什麼不問問神奇海螺呢？
帽子給我好嗎？我好愛你
還幫你挑了很酷的標本罐
如果不能當你的朋友
我就要擁有你的標本
你的內褲是粉色的
你沒有忘記我
註：此詩25行皆引自《海綿寶寶》動畫影集。第一、三節取自海綿寶寶，第二、四節則取自派大星，以二人台詞交叉對話，表面上是狐群狗黨幹話拼貼，實則纏綿繾綣互訴衷腸，構成一長串愛恨交織的戀人絮語。詩題〈春天病〉(Spring Fever)源於該劇第三季第四集，意指因春天來臨引發的亢奮性症頭，副作用包括不可理喻的言行舉止，以及過度浪漫的精神傾向。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！