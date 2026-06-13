蔣亞妮／戀人，（應該）都點得到

王聰威的長篇小說《共享戀人》，從一個並不遙遠，幾乎轉身就能抵達的近未來展開。

那裡疫情尚未真正退場，健康監測系統持續運作，人們的生活被各種通知、追蹤與數據環繞。在這樣的世界裡，出現了一種名為「共享戀人」的服務。人們可以依照條件設定需求，透過平台媒合，租借一位戀人陪伴自己吃飯、散步、聊天，甚至共同完成那些原本需要兩個人一起參與的人生片段。

像是愛，也像告別。

故事主角阿克三十三歲，在廣告與行銷產業工作。小說開始時，他剛結束與女友莉的同居生活，一次出差返國後，他發現對方早已搬離住所，只留下訊息與尚未說完的告別。從這道裂口出發，《共享戀人》一面描寫阿克、莉與另一個男人阿耳之間複雜而微妙的情感糾葛，一面寫下阿克進入共享戀人系統後，與不同陪伴者（她們卻都套用著同一個「阿發」的模組）相遇的過程。

閱讀過程中，很容易被這般近未來、共享戀人、AI輔助互動、疫情監控系統的設定吸引，但小說停留最久的地方、作家書寫最久的主題，或也是小說最有力量的部分，即在那些日常中更為熟悉的場景──職場與生活的焦慮、都市生活中漂浮的人際關係，還有人們對收入、品味與階級位置的敏感，以及永恆的情愛。

這些部分是比共享戀人本身更接近讀者的經驗，而「共享戀人」的出現，則是一面將之放大的鏡子。或許在另一處近未來，《共享戀人》會被歸入科幻小說的脈絡討論，即使種種設定讓小說確實帶著推想未來的色彩，但王聰威並未將重心放在科技如何顛覆世界。相反的，那些人際關係或許變得更難解了，就像我們在電影《完美伴侶》（Companion）或更經典的《超完美嬌妻》（The Stepford Wives）中預見的那般，愛情的麻煩程度終究能穿越科技奇點。

▋那是愛，或是愛的投影？

《共享戀人》微妙地不在背景加入太多與今日的斷裂，沿著當代社會既有的紋理，只往前推進了一小段像伸出手的距離，卻讓已經存在的需求變得更加清晰。當人們開始習慣透過平台叫車、訂房、外送與購物之後，陪伴是否也可能被納入同樣的系統？當情感進入平台，人與人的關係又會產生什麼變化？

在愛的鏡像裡，「千人一面」是共享戀人想真正觸及的議題之一，不管是白月光或硃砂痣，都能投影般地在不同人身上存檔，然而這樣的陪伴關係，真的能抵抗寂寞與解除愛的某種不自由嗎？

或許答案跟海底撈的一人食陪伴玩偶相近，穿越不同的設定與形式，種種看似未來的好答案與新科技，最後都會回歸到當代的處境之中。王聰威一路從《生之靜物》到《共享戀人》，始終關注著親密關係裡那些難以言說的部分，即便透過大量的自白與嘗試抵達的對話，依然都可能是各自的單向街，比如小說中，那些重要的情緒，反而經常透過簡訊、電話與延遲的回覆產生；又或者當那個想像的他者現身約會餐桌另一端，明明有人可以說話，卻不知道該說什麼，看得見與抱進懷裡的，並不需要被真正理解。

我們懷念的，未必是無話不說，畢竟《共享戀人》中的主角們，甚至都沒好好說過什麼情話，每一個人都只是某一個人的理想型，不明標價碼的另一種「共享戀人」。當回憶被演算，那些無法重新複製的人生片段，細微至西班牙旅行的轉車班次、共買桌燈與桌椅的品牌、白金色CHANEL的年分包型……某些只有彼此知道的細節，俱在愛中闕如。

這些都多麼地像是共享戀人，他能夠與你一場晚餐，卻無法報出明確的祕密；能夠陪伴彼此散步，卻很難記住對方眼尾的紋路，但或者許多愛情本身，也無法做到……某種書寫透紙而出的悲觀性，或許便是王聰威鮮明的特色。

▋不孤獨了，卻也更寂寞了

感情從來不是單純的情感流動，它同時涉及一個人如何看待自己、如何理解自己的階級位置，以及如何想像未來的人生。因此小說裡最令人惆悵處，往往不是分離本身，而是不同組合的兩個人不管多麼靠近，甚至如量身打造般，卻始終沒有真正抵達彼此。愛無法真正理解，階級與世界始終都是平行的。

於是《共享戀人》裡真正無法被排解的寂寞，並不來自獨居者與失戀者，畢竟小說裡的眾人，誰都很少真正孤身一人，無處不充滿對話和訊息的交流，但真正直面愛恨與直球對決的場景，幾不存在，誰教相愛沒有那麼容易，每個人有他的手機。

小說最可惜處或許是它沒有提供讀者具體的下載與試用方案，或是能掃碼的QR code，如果你有找到的話，使用前謹記發問：「如果一生只愛一個人，一生也只為一段情，換成共享模組不知道行不行？」