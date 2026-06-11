鄭勁節／上帝的惡作劇：伊斯蘭國家參戰世界杯，卻碰上西雅圖同志大遊行

現實比虛構更離奇？今日開幕的世界杯似是一例。

2026年世界杯由美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦，西雅圖是十六座主辦城市之一。本屆世界杯小組賽的時程，恰好是西雅圖每年舉辦同志大遊行的日子，同時也臨近同志運動史上的重要事件「石牆暴動」周年紀念日。

西雅圖世界杯組委會為此結合當地驕傲月活動，將6月26日的比賽規畫為「驕傲賽」，藉此展現西雅圖這座城市的多元樣貌。

一座能夠接納差異的城市，適逢富含意義的時間點，搭配全球最受矚目的運動盛會，一切如此順理成章，彷彿上天自有安排，要透過這項賽事昭告世界：足球向所有人開放，無論你的膚色、國籍、信仰、階級、性別，抑或性傾向，運動可以團結分裂的社會。

然而，這場合理到有些無聊的政治正確慶典，卻在世界杯分組抽籤儀式結束後急轉直下，變成一齣黑色喜劇。驕傲賽的主角經過抽籤，將由伊朗對上埃及。前者的法律體系可將同性戀判處死刑，後者的政府則會以違反公共道德為由，打壓性少數群體。

一夕之間，命運讓這個嘉年華化的街頭運動，重新有了鮮明的抗爭對象。

十六座主辦城市，四十八支參賽隊伍，小組賽七十二種對戰組合，就那麼剛好，不是別人，而是由兩個視同性戀為寇讎的國家，蒞臨西雅圖驕傲賽。你說，這是莫非定律——你不想要的，偏偏交到你手中，你不願面對的，終將來到你面前——還是吸引力法則？恐同即深櫃，你拒斥的或許正是你渴望的。

埃及足協第一時間向負責組織世界杯的國際足總抗議，稱驕傲賽的規畫與伊斯蘭文化及宗教價值觀衝突，伊朗足協主席塔吉則稱：「支持特定群體是非理性的，也是不正常的。」兩國要求國際足總保持中立，不應協助宣傳敏感議題，但國際足總在本文截稿前仍未給出官方說法。

不過，早在四年前，國際足總曾選過邊站。

▋反對歧視會讓足球失焦？

2022年卡達世界杯，包括英國、德國及比利時等國在內的七支參賽隊伍，計畫讓隊長在世界杯賽場上佩戴彩虹臂章，傳遞反對歧視的訊號。這對正試圖以運動洗白工程粉飾人權劣跡的主辦國卡達而言，無疑是明目張膽的挑釁。

由於國際足總規定，成員應在政治和社會問題上保持中立，這七支參賽國原先已做好繳納罰款的準備。但沒想到，國際足總在世界杯開幕前夕突襲警告，若球員佩戴彩虹臂章，將在上場之際就領到一張黃牌。按足球比賽規則，累計兩張黃牌會遭驅逐出場並停賽一場，在短期杯賽上，國際足總此舉極為嚴厲。

當時，國際足總主席因凡蒂諾希望各國專注在足球本身，讓足球成為焦點；與此同時，國際足總也呼籲各國球迷「尊重」主辦國的文化——有球迷在入場觀賽前被保全沒收彩虹旗。最終，七國隊長只能佩戴國際足總官方推出的「禁止歧視」臂章，德國隊則在賽前合照時集體以摀嘴手勢抗議國際足總的噤聲。

▋是該尊重當地文化了

四年過去，當同志議題再度成為世界杯焦點，時空環境已截然不同。

原則上，國際足總只能管理球場內發生的事，至於當地組委會想在場外舉辦何種配套活動，國際足總沒有干涉權限。就算國際足總連同球場周邊也「打理」得一乾二淨，屆時也勢必會有不少球迷穿戴彩虹相關裝飾入場，國際足總是否要復刻卡達的手段，將彩虹裝飾予以沒收，也會是一大難題。

即便國際足總想要插手，過去「尊重主辦國文化」的呼籲，時至今日仍言猶在耳，按理也是時候請作客西雅圖的隊伍理解並尊重當地文化了。

即使遭遇伊朗及埃及的強烈反彈，西雅圖組委會依舊決定照常舉辦驕傲賽，並強調他們沒有要讓誰不舒服，而是想歡迎所有熱愛足球的人，確保所有遊客都能感受到西雅圖「特有的熱情、尊重和尊嚴」。

在有毒的男子氣概至今依然盤據，而男同志足球員仍無法輕言出櫃的年代，如何讓足球不僅是直男的遊戲、讓足球場成為一個對所有人開放的安全空間，是每一位喜愛足球的球迷、運動員和賽事組織者都必須正視的課題。

現代足球曾經是上流社會的嗜好，後來在工人階級腳下蔚然成風；它曾經是白人的休閒，後來不分種族都能馳騁賽場；它曾經禁止女性參與數十年，直到1970年代才解除。

回過頭看，足球作為全球最受歡迎的運動，足球運動的發展正是一個不斷開放與包容的過程。幸運的是，在西雅圖組委會的努力下，這一次我們只需要打開電視，就有機會作為見證者，參與其中。