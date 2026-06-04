賴鈺婷／回到可能變壞那一天

去看蔡銀娟導演、李志薔監製的電影《失樂園》。雖然步入電影院之前就有心理準備接受議題的衝擊，不得不說，整個觀影過程及觀影後，內心還是久久不能平復。

佩服導演的勇氣和執著，能夠那麼赤裸地把教養機構內的兒少議題帶到觀眾面前，絕對是需要強大的信念和帶著使命感的熱情。

蔡銀娟執導的戲劇《火神的眼淚》是為了基層的消防救護員發聲，她讓大眾意識到整個救災體制之下，有人性、權力、鬥爭，有矛盾、掙扎、創傷，也有赴湯蹈火、義無反顧，卻被錯待、掩蓋、辜負的淚水。《火神的眼淚》是英雄式的頌歌，基層勤務的庸碌辛酸，乃至於命都賠上了，都不見得能撼動衣冠楚楚者的心腸，換來他們真誠的覺醒。

這一次，蔡銀娟的《失樂園》要說的更多，那是關於俗稱育幼院的家園、收容機構的故事。那些家庭因故失能，帶著各自的身世、各自的創傷，也許被拋棄、被家暴、被侵害……需要日常庇護，被妥善安置，被制度守護的孩子。

每個人都是個案，都有他們小小年紀不可能承受的不幸來歷。這些沒有家庭親情呵護的孩子，混齡住在機構裡。機構是收容他們的棲身之處，但這些身心帶著創傷的孩子，他們需要的，不僅僅是一個床位而已。

守護他們的大人，機構運作的從業人員，有沒有能力給出足夠的資源，去因應他們面貌不同的身世來歷，去填補他們來到機構前的身心受創的暗影？

第一線陪伴、教養、生活輔導的社工人員，也有常人的情緒需要調適，也有各自的家庭和下班後的人生。當兒少個案從檔案編號、背景事件，成為活生生的個體，進入機構照護的日常，這些各自帶著童年創傷的孩子，非自願但不得不地住進一個全無情感基礎的群體中，終不免有著群體潛規則下的爭奪、欺凌與紛爭。

機構內的社工人員是主持正義、評判是非的人嗎？他們有足夠的身心支持系統，去承接這樣高強度的工作情境嗎？

當社工稀缺，照護輔導人力不足，惡性循環加重職場負擔。他們如何以有限的心力，扛起這些孩子破碎心靈下，層出不窮的成長狀況？

一切都不是理所當然的。

《失樂園》的議題令人心痛。那不僅是不被愛的殘酷，還有我們永遠不知道他人曾經歷過什麼、正經歷著什麼痛苦。

我想起任教學校裡的事件。那個來自機構，不知道內心遭遇了什麼風暴，突然墜跌的孩子。想起陪同而來的機構社工人員，他那試圖緩圓情勢的感覺。

每個來到我們面前的孩子狀態都不同，何況是帶著未修復的創傷，從機構來的孩子呢？我們又該如何接住他們？

而現況是，說接住太沉重，一如電影中心力交瘁的社工，或現實中沉浮於濫訴氛圍中的老師們，誰不是需要被善意接住的一群呢？

揭開那個黑暗，有時會令人驚駭莫名。或許有人會說，哪裡都是這麼可怕呢？看看那些承受不住，或可能曾經，甚至正在承受的人。那像是一記警鐘，提醒我們，善意回應、支持，善待他人的重要。

如果創傷已經造成了，有沒有可能有更好的方式，去回應每個受傷的靈魂？還是只能祈禱下一個受傷的不是自己呢？

電影《失樂園》探究的不僅是育幼院、院生與社工的處境。無家可依的孩子心底的空缺，類同親情與愛的教養，將是改變弱勢孩子一生的關鍵。那需要更多帶著使命感的參與者，一起成為社會安全網。

讓一切回到可能變壞的那一天，給出足以變好的選擇。不要讓不幸疊加不幸，不要讓弱勢欺凌更弱勢。讓弱勢者在走向歧途之前，可以有安全善意的支撐。接住兒少受害者、未成年加害者，給他們足以成長、足以變好的環境。讓他們有選擇的能力與機會，而不是成為社會底層，只有武裝自己的過去，逞兇鬥狠才能求生的悲歌。這是電影《失樂園》最為深沉的吶喊，指出一個艱難的課題：如何在愛恨與負罪的眼淚中，帶著盼望前行。