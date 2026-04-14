王雅芬／記憶與技藝：解鎖寫作測驗的心訣

寫作是一項重要的技藝，但我在求學時代並未深入學習，分數時常隨著對題目的有感或無感而起伏。日後方才明白，寫作不能僅憑靈感。在這幾年的創作與教學過程中，逐漸有了一些心法與方法，期待藉由分享，協助同學們解鎖人生的記憶與鍛鍊寫作的技藝。

會考寫作測驗題型活潑，書寫方向不限情意或知性，可以是充滿想像力與情感的描寫，也可以是富含批判性思考與知識的論述；可以鉅細靡遺地敘說故事，也可以具體而微地闡發見解。換言之，朝著自己有感或熟悉的方向書寫，乃是箇中心法。對此有基本認識後，讓我們話說從頭，循序漸進地揭示進步的方法。

一、寫作測驗的評分向度

寫作測驗與文學創作有所不同，它的本質既是考試，了解評分規則便是首要課題。自95年寫作測驗加入基測開始，評分向度即為「立意取材」、「結構組織」、「遣詞造句」、「錯別字、格式與標點符號」四項。

首先，「立意取材」分為兩個層面，「立意」即是主旨，有如一篇文章的心臟，而「取材」則好似血肉。沒有立意，文章就無法聚焦，難以確立方向，如此可能流於紛亂，不知為何而寫，也就沒有生命力。取材貧瘠，缺乏故事或例證，則因缺少記憶點而使人感到單薄，縱使立意上有所用心，也不易感動或說服他人。

其次，「結構組織」同樣分為兩個層面，「結構」儼如骨架，「組織」宛若筋肉的連結。寫作時建議妥善分段，才能使結構完整，讓閱卷老師一目了然。組織是字與字、句與句之間的聯繫，比方我以「心臟」比喻立意，「骨架」比喻結構，皆與身體相關。行文時前後貫串，彼此呼應，文字和意象之間有機連結，能強化結構組織，讓人更加印象深刻。

再者，「遣詞造句」指文字的表達。最忌諱冗詞贅句，諸如多以「然後」連接文句，或如重複使用「因為……所以」的句式。若有此狀況，「重寫」是頗為有效的方法。可以挑選自己所寫的兩、三篇文章，練習修改，刪裁不必要的詞語，將句型加以變化，還可以嘗試一邊修訂，一邊念讀文字，應能很快抓到感覺，書寫出通順精要的文句。當然若要寫得更加出色，得多加閱讀與書寫，練就自己的敘述風格。

最後，「錯別字、格式與標點符號」其實是寫作文章的基礎，但卻是網路世代普遍的弱項。建議好好訂正作文裡的錯別字，既得以鍛鍊寫作，也能為會考國文選擇題的形音義做準備。

這四個評分向度非常精準，必須謹記在心，可以嘗試自己當閱卷老師，每次寫完作文後以此自評，進而針對短處改善。

二、考場方法與心法

1.審題：圈出題意關鍵→影響「立意取材」分數

會考近年都是「引導寫作」，引導文字不僅解釋題意，還會提供情境、資訊，指示任務，因此仔細閱讀題幹非常重要，認真審題才可避免誤解題旨。

建議可先判斷有幾項任務，圈出題目提供的關鍵字，接著依照步驟執行任務。以114年倉鼠題為例，任務一為「觀察圖一」，任務二是「從圖二選出你認為較能說明圖一的情境詞彙，以此為依據進行書寫」，任務三是「文中先說明選定『詞彙』與『圖一』之間的關聯，並就選定的詞彙及對圖片的詮釋，結合你在生活中的觀察或個人經驗，寫下感受或想法」。圈出關鍵字，便能發現考題要求十分明確：得先觀察與選擇，再下筆寫作，內容須說明關聯，進行詮釋，並結合觀察或經驗，表達感受或想法，缺一不可。

六個詞彙分別是「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」，挑選詞彙就是在進行「立意取材」，最好選擇自己較有感受、體悟，或有相關經驗、故事的詞彙來書寫，如六級分樣卷一，作者藉由「牢籠」，真切地敘述母親的故事，並延伸出女性議題的討論。

審題確立方向後，尋找自己「有感」的題材，是最重要的心法。我在國中時遇過一道題目：蜻蜓被關水族箱裡，起初想要逃離箱子而到處衝撞，但經歷失敗後卻放棄飛翔，即使將水族箱打開，牠也不再振翅。當時我對教育體制特別有想法，因此我懇切抒發己見，很快書寫成文。

2.布局：草擬段落大綱→影響「結構組織」分數

我曾擔任過幾次國中會考監考老師，發現在寫作測驗時，大部分考生都是直接動筆書寫，僅有少數人會先草擬大綱。雖然每人習慣不同，但面對考試，我認為依然要謀篇布局，建議在圈出題目的指定任務、確認有感的立意取材方向後，便可草擬大綱，記下每段的關鍵字，如段旨與例證，再下筆寫作。草擬大綱不求完整，看見關鍵字時能回想起來即可，重點在捕捉可能一閃而逝的靈光。

會考六級分的佳作，至少都分五段以上，將近千字。草擬大綱如繪製藍圖，不僅有助於穩定心情，釐清思路，也能檢視是否確切實行指定任務，更能確保「立意取材」不會偏離題旨。布局也和「結構組織」息息相關，在草擬大綱時便可留意行文脈絡，使首尾呼應。如114年樣卷三，首段描寫人們時常迷惘於「牢籠」、「選擇」、「自由」，末段則體悟到只要能從選擇中看見自己渴望的光明，便能掙脫禁錮。作者將首尾場景都設定在黑暗煉獄中，但藉由心境的差異，展現出不同的層次。

3.構思：安排獨特亮點→影響「遣詞造句」分數

「遣詞造句」重在長期閱讀與練習，難以一蹴而成，不過仍可發揮巧思，安排亮點，讓閱卷老師眼睛一亮。文章首、末段的遣詞造句特別關鍵，因首段決定第一印象，末段影響最後分數。文章沒有結尾是大忌，一定會扣分。末段若是用心構思，則具畫龍點睛之效。以114樣卷三為例，作者在末段的「便是掙脫牢籠的束縛」之後，再加上一句「行走於追求自由的大道上」，不僅使牢籠與自由產生對比，也讓讀者停留在美好的想像畫面，留有餘韻。

許多同學覺得結尾非常困難，除了可以學習樣卷三作者使用具對比效果的句子外，我也分享一個自己發明的簡單口訣：「提畫語」──提問、畫面、語錄──提出一個發人深省的問題、描寫一個場景畫面、引用一段語錄，都是在作結尾時可以嘗試的方法。

三、最後演練與衝刺

若同學是五月即將上場的考生，或想要短期衝刺，推薦以下三個小技巧：

1.萬用故事集：為「立意取材」加分

我們的生活經驗有限，不太可能對每個題目都「有感」，但事先蒐集素材，便能應對不同題目。作法即是挑選自己深刻的經驗或有感的見聞，在筆記本中寫成通順的故事，並重複溫習至熟練熟悉，上考場時有如已完成半篇作文，能更從容運用時間。

不過萬用故事一定有其局限，絕不能生硬套用，須先確認立意取材的方向，而後再書寫適合的萬用故事。至少應準備兩、三個自己有感的萬用故事，但最理想的狀況是打磨多個故事，不僅對寫作測驗有益，更留下獨屬自己的生命故事集。

2.好上手架構：為「結構組織」加分

會考作文不限制知性議論或情意敘述，我認為最好「知情交融」，兼具思辨深度與情感厚度，架構上可嘗試分作四部分──「起、知、情、合」。例如114年六級分樣卷一，先說明圖一與牢籠的關係，再理性論述古今女性處境，而後以自己母親的故事感性述說內心話，最終回到圖一，期許倉鼠脫離牢籠，走向光明未來。

縱然以套式寫作不免有所拘束，但仍建議寫作苦手先從好上手的架構開始，學會沉穩布局以後，再嘗試跳脫與創新。

3.吸目光文句：為「遣詞造句」加分

閱卷老師每天約需批閱三百份作文，流暢凝鍊的文句較能吸引老師目光。雖然遣詞造句是長久功夫的累積，但短時間的扎實訓練也能有所進步，上文提過最有效的方法就是「重寫」，練過兩、三篇後就能掌握寫作語感。最後衝刺階段，須有意識地「讀寫並行」，一邊閱讀，一邊畫記打動自己的語句，尤其國三時會不斷練習閱讀測驗，其中許多名家作品都是很好的素材來源。

我曾記錄一段普魯斯特的語錄：「真正的發現之旅不在於尋找新的景觀，而在於擁有新的眼光。」願同學們能以新的眼光重新看待自己的生活與寫作，以技藝為記憶留下片刻永恆的靈光。