【文學大小事．示範作】陳繁齊／選擇──給布布

你不知道星星的名字

卻深深地被銀河打動

你不知道每一個人

都是另一個人的風口。你的背面長滿了樹

卻缺乏伐木的斧。只有火

只能是火和憂鬱。你擁有憂鬱

你承接全部的雨水。有人給了一只桶子

直到裝滿才知道允許被打翻

你知道的時候已經遍體鱗傷了

所以把身體撕開為了裝下其他人的影子

站在河邊看著自己的倒影

愛過的人也在河裡

從一顆石頭變成另一顆髒掉的石頭

已經努力過了。也做得更好了。

你牢牢記著銀河就算你不知道星星的名字

你牢牢記著銀河就算永遠無法到達

火勢已經在眼前了。你仍想做一個好人

一個好人為了不傷害其他人

永遠不該知道誠實或善良

都只是選擇





●註：發想自《晚安，布布》

【文學大小事．第6彈】動漫詩 徵文辦法 台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦 ●自選一部動漫，發想為詩作，請以二十五行以內（含標點符號）的篇幅書寫「動漫詩」，另註解動漫名稱，標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2026年4月19日24:00止，此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。 駐站作家：唐捐、蕭詒徽 文學大小事部落格：https://medium.com/@fridaynightmoonlight