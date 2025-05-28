那年春天

是一切定義的春天





沿步道而生的紫荊正當盛開

滿溢的花香將校園化為一座粉紅伊甸

孩子們柔嫩的臉頰上仍未有一顆青春痘

髮絲細軟如緞

在陽光底下閃閃發亮





那時世界仍未命名

未知與模糊的嚮往

祕密地牽引著他們幼獸般的腳步

那年春天





當他結束體育課的跑步

來到一株花樹下休息

彷彿一個問句穿越過整個宇宙終於

得到了回答





四目相對

一道耀眼的光

成為劍一般的存在

穿過了他們的心臟





呼吸與時間皆停止

唯有粉紅色的紫荊花香

將這一片刻永恆留存





儘管這事早已發生過

無數次





然而這獨一無二的片刻

這座芬芳的粉紅色春天

確實是兩人合力構築

從彼此的眼中鏡照

生成





當時他們不知道

為了抵達這個命運勞心費力

設下的陷阱

他們得走過多麼漫長的路





而就在那道光箭

穿心而過的瞬間

一切便已結束了





最初也就是最終





但是

這又有什麼關係呢

當那一年的紫荊謝了

落花為他們鋪設了一道粉紅地毯

通往另一個春天





多麼好啊

他們各自都還有許多個春天呢



