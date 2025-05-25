我寫了一封信給過去的自己。

他一直沒有過去。不斷出現在昨日，現在，未來的夢境。有時候，在花葉，咖啡杯，路燈，地圖，霓虹，禱告等所有事物的摺痕，漩渦，色澤裡。他一直沒有過去。

他一直沒有過去。縱使被儲放在一個命名為過去的奧祕空間裡。他始終沒有沒有過去。

為什麼呢──我試圖穿越時空探詢。世界能感知他的存在，他無法接收任何源於世界的訊息──然而我是他的世界嗎我有沒有過去真的有那麼一個誰確實過去過去這個介於存在與不存在之間的過去時空嗎──

訊息畢竟要過去了才能產生意義。他一直沒有過去。而他一直一直沒有過去。

沒有過去的他像一口從未來滾來的箱子。

我寫一封信給自己。