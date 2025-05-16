陳赩宇／晨禱──往咖啡店的路上
「我出門上班了，親愛的
你好好睡吧……」
推開門
披上琉璃色的清晨
城市將醒未醒
靜謐的首發電車
共赴生存的微小朝聖
早班，打卡鐘，薪資條
而你留下一些信仰
讓我安然徬徨
讓我虔心灑掃的
不只有開店前的咖啡座
你知道我在你的夢中
拭淨窗台、撢除塵埃
收納新進的迷惘
扔掉已過期的悔憾
盤點昨夜的憂愁，明日的音樂
今天，一切都已預備
就讓你睡晚一點
再晚一點也沒關係
每一天都是新的一天
等會兒，你的心也要開張營業
且讓時間研磨我
久經日曬、發酵的思緒
一顆小小的、深烘焙的眼瞳
萃出琥珀色的淚滴
願你心識澄淨
一如初醒
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言