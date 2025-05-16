陳赩宇／晨禱──往咖啡店的路上

「我出門上班了，親愛的

你好好睡吧……」





推開門

披上琉璃色的清晨

城市將醒未醒

靜謐的首發電車





共赴生存的微小朝聖

早班，打卡鐘，薪資條

而你留下一些信仰

讓我安然徬徨





讓我虔心灑掃的

不只有開店前的咖啡座

你知道我在你的夢中

拭淨窗台、撢除塵埃





收納新進的迷惘

扔掉已過期的悔憾

盤點昨夜的憂愁，明日的音樂

今天，一切都已預備





就讓你睡晚一點

再晚一點也沒關係

每一天都是新的一天

等會兒，你的心也要開張營業





且讓時間研磨我

久經日曬、發酵的思緒

一顆小小的、深烘焙的眼瞳

萃出琥珀色的淚滴





願你心識澄淨

一如初醒



