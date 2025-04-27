聯副／吳鳴主講「縱谷的呼喚」
由紀州庵文學森林與上海商業儲蓄銀行文教基金會共同主辦的「我們的文學夢」系列講座，邀請吳鳴先生主講，講題為「縱谷的呼喚」。吳鳴將帶領讀者，探索他的文學原鄉與靈感來源：花蓮。時間是5月2日（五）19:00-21:00，地點在紀州庵新館2樓（台北市中正區同安街90號）。本講座免費參加，請事先至紀州庵官網報名：https://kishuan.org.tw/activity_detail1717.htm。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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