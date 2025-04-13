王信益／花圃情事
我在這裡，依舊每日
等待豆莢膨脹
誰在勤懇掘土
一次次扭開綠色的門
偶爾飽漲欲蜜
更多的是枯索
膨脹與乾縮之間
無止境的宇宙渣滓
洗淨以後（縱然是
洗不淨的吧）我依舊
每日掘土、灑水
卜算濕氣的刻度
如何更專注地
逗引甲蟲
如何讓瓢蟲，靜默地鮮豔
放任野蛇，安穩旋轉
晃蕩的葉芽
放任那些物事，從旁流過──
比如：灑水器的精準
園藝工人協會之尺規
夢中完美的植物圖鑑
每個巷口後視鏡裡
無數反射的餘光
我只是無比疲憊，想在躺椅上
調勻亂碼的呼吸。暫且
學隔壁的花貓
呼呼大睡
似睡非醒之際，頭頂上
蚊蠅嗡嗡地
盤旋。漂白水氣味的
天光流淌。整座花圃
誰的豆莢正迸裂
逛書店
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