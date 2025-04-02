1

事件鳴響：個人宇宙的啟動鍵

流星雨滑過觀測鏡面。





2

生活必備：一顆主要的標記鍵

永遠可觸碰

可給予時間命令

群體因此動用指尖進行詠唱。





3

架好支架，在發射鍵上

向無法操作的星空，表達對未知充滿熱愛。





4

亮點必須有刺，刺點必須發亮

又亮又刺的在觀測瞬間

必須有波有粒，有當下的決定性

決定性必須有好握持的枝幹

可揮擊，可成為敲打鍵，可搖響

所有心的鈴鐺。





5

打造記憶的太空站：

活著，不斷按下發送鍵。





6

心事：人造的黑洞

生活即視界

有恨深沉，於是使用投擲鍵。





7

當最小的恆星

安裝能源的汲取鍵

工作重要守則：

懂得有閥，但流量不可有限。





8

安裝鍵也需要安裝鍵

人造工具，用於造人工具

造人工具製造按鍵降神

時間一到，自動播放神的影音。





9

宇宙萬千碎片：幀，詞語，情緒

雙眼內建千萬顆組合鍵

接收器只有熱點，射線，數據

畫面中，塵埃裡還有塵埃

都在等風。





10

期待的定義：有人為你，按下期待鍵

你因此能夠生活，用期待鍵

繼續觸及更多的期待。



