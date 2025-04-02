陳昌遠／按鍵
1
事件鳴響：個人宇宙的啟動鍵
流星雨滑過觀測鏡面。
2
生活必備：一顆主要的標記鍵
永遠可觸碰
可給予時間命令
群體因此動用指尖進行詠唱。
3
架好支架，在發射鍵上
向無法操作的星空，表達對未知充滿熱愛。
4
亮點必須有刺，刺點必須發亮
又亮又刺的在觀測瞬間
必須有波有粒，有當下的決定性
決定性必須有好握持的枝幹
可揮擊，可成為敲打鍵，可搖響
所有心的鈴鐺。
5
打造記憶的太空站：
活著，不斷按下發送鍵。
6
心事：人造的黑洞
生活即視界
有恨深沉，於是使用投擲鍵。
7
當最小的恆星
安裝能源的汲取鍵
工作重要守則：
懂得有閥，但流量不可有限。
8
安裝鍵也需要安裝鍵
人造工具，用於造人工具
造人工具製造按鍵降神
時間一到，自動播放神的影音。
9
宇宙萬千碎片：幀，詞語，情緒
雙眼內建千萬顆組合鍵
接收器只有熱點，射線，數據
畫面中，塵埃裡還有塵埃
都在等風。
10
期待的定義：有人為你，按下期待鍵
你因此能夠生活，用期待鍵
繼續觸及更多的期待。
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