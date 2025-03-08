彭樹君／誰永遠幸福了？

推薦書：高瀨隼子／著，涂紋凰／譯《好孩子的哈欠》（皇冠出版）

有了一場夢幻美麗的婚禮，就會永遠幸福嗎？

奏不參加婚禮，就算是好友小莉的婚禮也不參加，因為她在婚禮上所感受到的並不是美好，而是噁心。

新娘挽著父親的手臂往前走，然後被交給新郎，一個女人從一個男人的手裡被換到另一個男人的手裡，讓新娘變得像物品一樣，這不噁心嗎？

切結婚蛋糕的儀式象徵著新娘會一輩子做出美味的菜肴，新郎則會讓新娘此後衣食無缺，好像男女的結合就是這種低階的生存層次，這不噁心嗎？

新娘哭著感謝父母，新郎卻什麼話也不說，因為結了婚之後，新娘的家就是夫家，所以是告別父母，必須哭一哭，而新郎無所謂，反正自己的家還是原來的家。結婚彷彿是一場人口販賣的合法過程，新娘從此成為新郎的奴隸，這不噁心嗎？

每次參加婚禮，奏總是強忍著極度的不適，很難不去感受以上種種，對她而言，婚禮上賓客們此起彼落說著「永遠幸福」，聽起來就像可怕的咒語。

這是高瀨隼子在〈永遠幸福〉這個短篇裡，藉著奏的視角對婚禮的意義所提出的質疑。

「噁心」是高瀨隼子創作的動力，她曾經在一場與其他作家的座談中說過：「作為一個女人，有很多很多很多事情都讓我感到厭惡。」因為厭惡而產生的噁心，讓她不吐不快。

就像婚禮中的種種，那些虛假的儀式感中充滿了對女性的貶低，表面的夢幻，背後是婚姻對於女性的剝削，有什麼幸福可言呢？而她的不以為然與不吐不快，寫成了這則短篇小說。

高瀨隼子繼芥川賞得獎作品《願能嚐到美味料理》之後，寫下《好孩子的哈欠》這本新作。本書共有三個短篇，除了〈永遠幸福〉，另外兩篇分別是〈好孩子的哈欠〉和〈供品〉。延續了前一本書的風格，這本書也對許多看似理所當然的事情提出了質疑。

應該維持表面人際關係的和諧？還是應該真正坦率的做自己？在集體文化與個體自由之間該如何選擇？

就像未婚的女人總是嚮往著屬於自己的婚禮，相信那將是自己此生最美的一天，努力把自己餓瘦然後塞進小尺碼的禮服，但是那一身白紗究竟是公主的裝束，還是裹著屍首的殮衣？從此到底是走進婚姻還是走入人生與愛情的墳墓？有這樣的想法是不是不合群？當不想參加好友婚禮的時候，可以坦然說不去嗎？對於婚姻的本質感到質疑的時候，可以大聲拒絕嗎？

傳統上，日本是一個以集體主義為核心價值的社會，在這樣的文化中，維持表面的和諧是非常重要的，而這往往是由個人的妥協和壓抑自我來達成，即使心中有不滿或不同意見，也會為了不破壞群體的氣氛而選擇沉默或附和。

但另一方面，個人主義思潮也讓日本年輕的一代對傳統進行反叛，拒絕迎合社會期待。尤其是日本的年輕女性在現代化的浪潮中逐漸覺醒，渴望自由與獨立，不再願意符合社會對於女性角色的要求，但傳統文化的影響畢竟還是依然存在，因此產生的種種壓力與拉扯，也就特別強烈。

身為日本新一代的女性作家，高瀨隼子在這些壓力與拉扯中，在一般人習以為常的生活細節裡，展現出深刻的人性觀察，她擅長捕捉女性在自我與他人之間喃喃自語一般的微妙心理，並從中反映出現代社會隱藏的種種矛盾。

不同於日本許多成名作家都是專職作家，高瀨隼子是一個正職為粉領族的兼職作家，像所有在東京工作的年輕女性一樣，每天早上要搭乘擁擠的電車去上班，中午得煩惱怎麼解決午餐，晚上會拖著疲憊的身軀回家，假日則在好好休息以及和閨蜜聚會之間舉棋不定，這使她對於女性在心境與外境之間的矛盾與掙扎感受深刻，因此她的作品也就特別貼近現代女性的心情。

而臺灣社會與日本高度相似，不僅在文化背景、社會結構上有許多共同之處，在人際關係、職場文化以及集體價值觀方面也有許多相似點。因此閱讀高瀨隼子的作品時，故事中的情節和角色彷彿就發生在我們的身旁，令人產生共鳴，也令人反思日常中那些看似理所當然的行為與價值觀：是的，與其滿足外界的期待，或許更該做的是忠於自己的內心。