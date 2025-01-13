羅青／大雪帶來──記陶喻之大雪夜訪浦東花木居
十多年不見的大雪
忽然帶來了去年中秋
想來未來的友人
帶來了一百年前
五四運動遊行隊伍中
不讓鬚眉的故人少作
帶來了八百年前
躍馬揮戈北山
不願偏安的刺虎詩人
帶來昏暗陰冷夜色裡
一千七百年前的山陰雪花
無聲落在，我倆肩頭
原來，友人是從王子猷
隔壁隔壁的，隔隔壁而來
而我，則恰巧住在戴安道
附近附近的，附附近
附記：上海博物館書畫處主任陶喻之，於十多年來難得一見的大雪中，蒞臨梅花路花木居，帶來故人蘇雪林教授（1897-1999，享年102歲）1919年的少作《陸放翁（1125-1210）評傳》，倩我題寫書名，以便重印。中有放翁少年時躍馬刺虎之事，有感，作此詩酬之。（2018）
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