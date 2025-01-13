羅青／大雪帶來──記陶喻之大雪夜訪浦東花木居

聯合報／ 羅青

十多年不見的大雪

忽然帶來了去年中秋

想來未來的友人

 

帶來了一百年前

五四運動遊行隊伍中

不讓鬚眉的故人少作


 

帶來了八百年前

躍馬揮戈北山

不願偏安的刺虎詩人

 

帶來昏暗陰冷夜色裡

一千七百年前的山陰雪花

無聲落在，我倆肩頭

 

原來，友人是從王子猷

隔壁隔壁的，隔隔壁而來

而我，則恰巧住在戴安道

附近附近的，附附近

 

附記：上海博物館書畫處主任陶喻之，於十多年來難得一見的大雪中，蒞臨梅花路花木居，帶來故人蘇雪林教授（1897-1999，享年102歲）1919年的少作《陸放翁（1125-1210）評傳》，倩我題寫書名，以便重印。中有放翁少年時躍馬刺虎之事，有感，作此詩酬之。（2018）


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