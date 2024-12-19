劉曉頤／縱使你學會千種語言
你虔信生活是一部
多情的口傳歷史
隨著傳述，一次比一次美
縱使你學會千種語言
也只想要不厭倦地
傾說同一件事，開啟同樣的寓言
綿綿長長地搓成不間斷的手工製歌謠
繞過窗戶與那上面
可愛的塵埃
凡複數都帶著美麗的摺痕
所有的窗戶都是高尚的──
你相信每隻鳥途經，都會留下獨特的曲調
繞過微透著梨子酒味的玄關
醇厚得每一瞬都令你想要
用歲月的捲菸紙
輕輕地裹起。
你始終虔信生活可以是
長到呼喚不盡的名字
每次啟口都會召出一位
深情而巧慧的巫祝，傾注嗓音的牛奶
隨其紋路而占卜出明亮的方向
找出最動人的詮釋，縱使：
你學會千種語言
也只想用水的聲腔、雪的日文
把同一則老故事說得
摧折、婉轉，每個段落都可以停佇
棲息在字林彼此叮咚
倒背如流的樹葉連綴下
安躺下來，敲擊毛地黃的旋律
在暮色將臨的地毯上
倒聽一段從遠方口耳相傳過來的
地老天荒的神話
那些神話都是你的故事
縱使你學會了一萬種言說的方式
又復全數遺忘……
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