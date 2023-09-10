八◯年代的電影《上帝也瘋狂》，將納米比亞「布希曼族」的原住民，帶進世界風潮。

為此，當我抵達納米比亞，特請民宿安排布希曼人，完全傳統裝扮，偕入錯落著箭袋樹的無際原野，重現狩獵歲月。

不意鑽木取火時，卻屢試屢敗。

只見解說員傾身，徒手搓摩沒幾下，白煙立刻升起。

原來他是老練的布希曼人。

我不禁探詢：喜歡原野還是現代化生活？

竟選擇前者。

不難想像，布希曼人手持獵弓、背負弓箭袋，縱橫原野的黃褐身影，多像與生活搏鬥的箭袋樹，何等豪壯！

他又提及，納米比亞先後曾被德、英、南非統治過，直到九○年才獨立。我更追問喜歡哪段日子？

他答說現在，毫無片刻猶豫。

我望向滿天繁星，心想無論過去或今日，擁有真正屬於自己的，才是最為美好。

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